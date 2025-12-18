Разделы

68% россиян хотели бы видеть единую нейросеть, специализирующуюся на поиске жилья

Искусственный интеллект с каждым днем все больше внедряется не только в экономические отрасли, но и в ежедневную рутину. Так почти 37% жителей страны используют его в повседневной жизни на постоянной основе. Однако лишь десятая часть россиян использовала функционал ИИ при переезде, а порядка 30% даже не подозревали, что искусственный интеллект может помочь в выборе недвижимости. Такие результаты показало исследование девелопера Forma. Об этом CNews сообщили представители Forma.

Несмотря на то что россияне не так часто используют ИИ при поиске нового жилья, в ближайшее время ситуация может измениться. Более 42% участников опроса отметили, что готовы попробовать инструментарий нейросетей при ближайшем переезде, в то время как 33,7% опасаются доверять виртуальному помощнику.

Сейчас нейросетевые помощники имеют широкий функционал, который в том числе может быть полезен на разных этапах переезда. Так, по мнению респондентов, наиболее востребованными оказались функции автоматизированного поиска объявлений о продаже жилья (45,4%), оценки стоимости предложений (34,6%) и анализа района расположения квартиры (30,7%). Также пользователи активно рассматривают возможность использования ИИ для оценки инфраструктуры вокруг жилья (28,4%) и анализа жилого комплекса (26,5%). Менее популярными, но все же значимыми, стали задачи, связанные с юридическим оформлением (21,9%) и созданием дизайн-проектов (18,3%). Наименьший интерес у респондентов к выбору программ кредитования и поиску специальных условий (7,2%).

В рамках исследования респонденты также поделились, что думают об эффективности использования искусственного интеллекта для решения конкретных задач. По мнению участников опроса, наиболее результативный способ применения ИИ при переезде - поиск объявлений. Хорошую оценку эффективности респонденты присвоили выдаче информации от нейросетей, связанной с оценкой и анализом недвижимости. Одновременно с этим россияне думают, что искусственный интеллект хуже справляется с вопросами оформления сделки и консультацией по вопросу ипотечных и кредитных программ покупки недвижимости.

В вопросе поиска конкретных предложений почти 36% опрошенных отдают предпочтение встроенным нейросетям на сервисах по подбору жилья. Менее востребованными оказались Yandex GPT (27,5%) и ChatGPT (22,5%). Китайскому Deepseek готовы довериться по этому вопросу лишь 6%. Аналогичная ситуация с оценкой предложений. Однако в данном случае интегрированные нейросети выбирают 34%, Yandex GPT и Chat GPT в равной степени по 25% респондентов, а Deepseek также 6%. Среди генеративных нейросетей, которые могут применяться для дизайна квартиры, наиболее востребованным стал ChatGPT (34,6%) и «Шедеврум» (34,3%). Midjourney для этой цели готовы использовать 19%, Kandinsky – 7,5%, а DALL·E – 4.6%.

