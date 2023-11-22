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Google Imagen

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.11.2023 Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики 1
18.10.2023 Как генерировать изображения с помощью ИИ прямо в поиске Google 1
08.09.2023 Google разрабатывает «водяные знаки» для выявленных изображений, нарисованных ИИ 1
22.09.2022 На рынке появилась игра-стрелялка, графику которой создал ИИ на основе текстовых пожеланий 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Google Imagen и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12572 3
Google DeepMind 76 1
Технологии Будущего 166 1
Microsoft Corporation 25655 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1672 1
Amazon Inc - Amazon.com 3237 1
OpenAI 481 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 50 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21338 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1089 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 902 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 300 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18170 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3159 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1101 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 542 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3928 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1333 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7829 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9752 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3863 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 388 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8523 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4624 1
OpenAI - DALL-E 31 2
Midjourney - нейросеть 117 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
Google Images - Google Images Search - Google Картинки 18 1
Google Labs - Google Codelabs - Google Apps Labs 21 1
FreePik 1771 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 39 1
AIRI - FusionBrain 32 1
Microsoft Bing AI - Microsoft Bing Chat 12 1
Discord 176 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 226 1
Гвоздев Дмитрий 143 1
Водясов Алексей 222 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18883 1
Швеция - Королевство 3761 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52803 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33212 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2997 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5589 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
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