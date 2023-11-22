Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google Imagen
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Google Imagen и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12572 3
|Google DeepMind 76 1
|Технологии Будущего 166 1
|Microsoft Corporation 25655 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1672 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3237 1
|OpenAI 481 1
|Гвоздев Дмитрий 143 1
|Водясов Алексей 222 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163858 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18883 1
|Швеция - Королевство 3761 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.