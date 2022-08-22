На рынке появилась игра-стрелялка, графику которой создал ИИ на основе текстовых пожеланий

Опубликованный олдскульный шутер-платформер Shoon не представляет из себя ничего исключительного за вычетом того, что вся его графика сгенерирована ИИ-системой Midjourney. Критики крайне скептично относятся к самой идее такого применения ИИ-арта.



ИИ-графика

Опубликована видеоигра Shoon, вся графика которой была изготовлена с помощью ИИ-системы Midjourney, позволяющей генерировать изображения по текстовым инструкциям от пользователя.

С технической точки зрения игра не отличается высоким качеством изготовления. Это довольно сырой и примитивный платформер, типичный для ранних игровых консолей, который мог бы остаться незамеченным, если бы не использование Midjourney.

Midjourney — один из ИИ-генераторов изображений наряду с DALL-E и Imagen, которые сейчас проходят публичное бета-тестирование.

Принцип работы у всех примерно один и тот же: пользователь предлагает вербальное описание сцены, которую хочет увидеть, ИИ выдает ее графическое изображение в нескольких вариантах. В дальнейшем у пользователя есть возможность донастроить сцену, скорректировав свой запрос. В итоге, как правило, получаются весьма детализированные изображения, хотя и чрезвычайно специфичные.

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ИИ-модели обучаются на основе большого количества изображений, снабженных описаниями.

Оправдан ли хайп

Тестирование вызвало колоссальный уровень хайпа: регулярно высказываются мнения о том, что DALL-E и Midjourney могут оставить без работы иллюстраторов и концепт-художников, работающих в сфере кинематографа и видеоигр.

Однако критики говорят, что происхождение арта, сгенерированного ИИ, выдает себя очень легко и быстро, и сами изображения сильно уступают в оказываемом эффекте тому, что может изобразить человек.

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В материале издания Vice также затрагивается этический аспект. «Характерный художественный стиль — это один из сложнейших вопросов, который стал поводом для острой критики ИИ-генераторов изображений и их использования в арт-проектах со стороны художников. При обучении Midjourney совершенно однозначно использовались художественные работы Симона Столенхага (шведского художника и музыканта, который специализируется на ретро-футуризме; его работы легли в основу изобразительной концепции сериала Amazon «Истории “Петли”») и тех, кто работает в сходной эстетике. Они не получают авторских отчислений и даже не упоминаются в контексте изображений, сгенерированных Midjourney. Вопросы относительно этичности этой работы и воздействия, которое она окажет на рынок иллюстраторов и других художников, скорее всего, будут доминировать в онлайн-дискуссиях об искусстве», — говорится в материале Vice.

Игра Shoon названа «пробным набегом» в «сомнительную область», которая со временем будет становиться все более неоднозначной.

«Прогресс не остановить, и такие разработки как DALL-E и Midjourney уже демонстрируют определенный вектор развития ИИ, — полагает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Существует, конечно, возможность, что мода на ИИ-генераторы изображений схлынет без сколько-нибудь заметных последствий, но более вероятным представляется, что вокруг ИИ-арта возникнет устойчивая индустрия. Особенно когда (и если) появится “настоящий” самообучающийся ИИ, чьи работы нельзя будет назвать производными от чьих-то чужих даже с натяжкой. В этом случае все культурное пространство, не только арт и игры, выйдет на совсем другой уровень. Пока же DALL-E и Midjourney— это скорее концептуальные разработки, и угроза, которую они представляют сегодняшним иллюстраторам и концепт-дизайнерам, выглядит несколько преувеличенной.

Midjourney на данный момент доступен через сервис Discord.