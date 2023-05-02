Microsoft выпустила ИИ для создания презентаций, афиш и открыток

MicrosoftDesigner будет сочетать графические элементы, созданные людьми, и изображения, сгенерированные DALL-E. В Microsoft считают, что модели ИИ к этому готовы.

Открытка от робота

Microsoft представила новую разработку на базе искусственного интеллекта — Microsoft Designer. Хотя такое название может значить все, что угодно, это именно программа для автоматизированного создания графического дизайна — для презентаций, афиш, цифровых открыток, пригласительных билетов и прочих графических продуктов.

В Microsoft Designer используется графический контент, созданный людьми, и DALL-E — генеративный ИИ компании OpenAI. Заявлены широкие возможности для настроек и персонализации.

В Microsoft отметили, что с октября 2022 г., когда программа впервые была анонсирована, ИИ-модели «постоянно совершенствовались», и теперь у пользователей есть возможность упростить себе задачу, сохраняя в то же время полный контроль над процессом создания дизайна.

Фото: соцсеть Microsoft ИИ Microsoft будет генерировать дизайн презентации и открытки

В число функций Designer входит генерация текстовых заголовков и хэштэгов, релевантных для социальных сетей; программа сразу предлагает несколько вариантов, выбор остается за пользователем.

Кроме того, Designer может создавать анимированные фрагменты, фоны и преобразующийся текст.

Это только начало

В дальнейшем обещаны дополнительные средства редактирования и такие возможности как размещение пользовательского объекта на полотне и автоматизированное заполнение оставшегося пространства подходящими элементами. Удаление и замена фона также появятся в ближайшее время.

Сейчас предварительная версия Microsoft Designer доступна бесплатно на специализированном сайте и в сайдбаре браузера Microsoft Edge. В дальнейшем его планируется включить в версии Microsoft 365 Personal и Family.

В Microsoft также отметили, что у пользователей Designer будут полные права на коммерческое использование созданных изображений.

Впрочем, ситуация может измениться в виду неясного юридического статуса сгенерированных изображений и судебных процессов, связанных с генеративными инструментами ИИ.

«Все эти инструменты используют для обучения обширные массивы изображений, большая часть которых — защищены копирайтом, — отмечает эксперт компании SEQ Никита Павлов. — Это ставит массу вопросов относительно юридического статуса сгенерированных по текстовым запросам изображений, в частности, до какой степени они являются деривативами чужих работ. Рискну предположить, что MicrosoftDesigner обучали на стоковых изображениях, чьи создатели отписывают права на свои работы (шаблоны, графические элементы, фотографии и т. д.) стоковому сервису и покупателям, так что с юридической точки зрения они чистые. Но каков будет их статус, если в тех же массивах, на которых обучался ИИ, содержались защищенные изображения? Только судебная практика даст ответ на этот вопрос».