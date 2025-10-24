Разделы

МТС добавила оплату 20 зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса

МТС объявляет о запуске оплаты порядка 20 зарубежных сервисов на сайте «МТС Оплата». Теперь пользователям доступно более 120 сервисов, среди которых подписки на нейросети, стриминги, онлайн-доски и др. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Оплата» добавила возможность купить или продлить подписку порядка 20 новых зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса. Среди них представлены такие популярные, как: Hugging Face — своего рода агрегатор нейросетей, дающий возможность тестировать разные модели нейросетей, библиотек, сообществ и даже разрабатывать свои; QuillBot — помощник в работе с текстом: упрощает написание, редактирование и общение; Otter.ai — расшифровывает встречи, интервью, лекции и повседневные голосовые разговоры в режиме реального времени; Craiyon — бесплатный ИИ-генератор изображений из текста, ранее известен как DALL·E mini.

Все новые сервисы можно разбить по категориям: генерация изображений, инструменты мультимодального соединения, текстовые инструменты, транскрипция и аудио-инструменты, платформы и инструменты для разработчиков ИИ.

«Мы видим большую востребованность сервиса «МТС Оплата» – с момента запуска в июле 2025 года количество посещений сайта в месяц выросло до 450 тыс. Ежемесячно пользователи совершают несколько десятков тысяч транзакций. Наибольшей популярностью пользуются нейросети: ChatGPT, Cursor AI и Suno AI, а также пополнение баланса App Store. Мы стремимся регулярно увеличивать количество сервисов и приложений для оптимизации рабочих и бизнес-процессов, а также для учебы и отдыха. Сейчас нашим пользователям доступно более 120 бизнес-сервисов и около 50 самых востребованных игр и игровых сервисов. Оплата безопасна и максимально проста», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

В июле 2025 г. на «МТС Оплата» появилось две отдельные витрины: одна для оплаты сервисов для работы, учебы и бизнеса, вторая ‒ для игр. Для удобства пользователей все сервисы сгруппированы по категориям: нейросети, для дизайна, развлечения, для работы, онлайн-доски и прочее. В последнюю категорию, например, входят оплата товаров на площадках электронной коммерции и аренды жилья.

Для совершения платежа достаточно перейти на страницу интересующего вас сервиса на «МТС Оплата», выбрать вариант подписки и указать электронную почту, на которую придет инструкция по активации. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через Систему быстрых платежей (СБП) с карт любых российских банков. Заказ обрабатывается в течение нескольких минут.

