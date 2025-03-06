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Цуканова Ольга
Цуканова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|ИнфоТех 30 1
|Неймарк ИТ-кампус 21 1
|Yandex - Яндекс 7463 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Козлова Дарья 30 1
|Колесников Максим 24 1
|Кирьянова Дарья 5 1
|Неймарк Юрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1899 1
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