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Цуканова Ольга


06.03.2025 В Сбербанке стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов 1
19.06.2024 «Яндекс», Сбербанк и вузы запускают первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего 1
23.05.2024 «Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Цуканова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

ИнфоТех 30 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
Yandex - Яндекс 7463 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1899 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 1
Образование в России 2222 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 83 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 58 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 945 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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