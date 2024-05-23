«Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» будут вместе развивать ИТ-образование

«Сбер» и ИТ-кампус «Неймарк» договорились о совместной работе. Компании будут вместе развивать информационно-событийные площадки по профориентации и вовлечению обучающихся ИТ-кампуса, реализовывать акселерационные программы, организовывать и проводить ознакомительную, производственную, научно-исследовательскую, преддипломную практики, консультироваться при разработке и реализации образовательных программ.

Соглашение о сотрудничестве подписали исполнительный директор дирекции академических партнёрств Сбербанка Ольга Цуканова и директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области «Неймарк» Валерий Черепенников.

Строящийся межвузовский ИТ-кампус «Неймарк» (назван в честь советского и российского математика Юрия Неймарка) — прообраз единого вуза, единый бренд нижегородского ИТ-образования, где будут готовить полный спектр специалистов для ИТ-компаний.

Ольга Цуканова, исполнительный директор дирекции академических партнёрств Сбербанка, сказала: «Сотрудничество с ИТ-кампусом «Неймарк» — это важный шаг для «Сбера» в развитии ИТ-образования в регионе. Наше партнерство позволит создать условия для привлечения талантливых студентов в Нижегородскую область. Для нас важно поддерживать и участвовать в проектах, которые способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов в области ИТ. Партнерство позволит «Сберу» интегрировать свои технологии и опыт в образовательный процесс, способствуя развитию цифровых навыков у молодежи».

Валерий Черепенников, директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области «Неймарк», советник губернатора Нижегородской области, сказал: «Мы видим значительный интерес со стороны ИТ-рынка участвовать в формировании экосистемы и смыслового наполнения кампуса. В любых форматах: совместной разработки отдельных учебных модулей, целых программ, предоставления своих площадок и мощностей для стажировок студентов и прохождения практики, обмена опыта на уровне преподавательского состава, содействия в трудоустройстве выпускников. Это говорит о том, что даже на начальном этапе «Неймарк» отвечает взглядам ведущих практиков инфотеха на то, каким должно стать российское ИТ-образование в наше время».