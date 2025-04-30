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Самоненко Илья
УПОМИНАНИЯ
|30.04.2025
|НИУ ВШЭ — лидер конкурсного отбора Минцифры России по подготовке кадров в области ИИ 1
Самоненко Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 45 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4136 1
|Yandex - Яндекс 7705 1
|Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
|Одоевская Елена 2 1
|Цуканова Ольга 4 1
|Щелканов Георгий 6 1
|Козлова Дарья 34 1
|Кузьмин Павел 19 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
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