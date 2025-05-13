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Одоевская Елена


УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 В НИУ ВШЭ будет создан центр подготовки кадров для ИТ-отрасли 1
30.04.2025 НИУ ВШЭ — лидер конкурсного отбора Минцифры России по подготовке кадров в области ИИ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Одоевская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 2
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 45 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
8441 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 331 2
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ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 28 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1834 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Образование в России 2292 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Физика - Physics - область естествознания 2685 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 314 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 67 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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