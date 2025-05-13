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Одоевская Елена
УПОМИНАНИЯ
|13.05.2025
|В НИУ ВШЭ будет создан центр подготовки кадров для ИТ-отрасли 1
|30.04.2025
|НИУ ВШЭ — лидер конкурсного отбора Минцифры России по подготовке кадров в области ИИ 1
Одоевская Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7670 2
|Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 45 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
|1С 8441 1
|Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 331 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 2
|Кузьмин Павел 19 1
|Цуканова Ольга 4 1
|Козлова Дарья 34 1
|Щелканов Георгий 5 1
|Аржанцев Иван 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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