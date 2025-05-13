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Павлочев Николай


УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 В НИУ ВШЭ будет создан центр подготовки кадров для ИТ-отрасли 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Павлочев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

8486 1
Yandex - Яндекс 7729 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12044 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49238 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 326 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4038 1
Образование в России 2359 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 69 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1156 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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