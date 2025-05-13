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Павлочев Николай
УПОМИНАНИЯ
|13.05.2025
|В НИУ ВШЭ будет создан центр подготовки кадров для ИТ-отрасли 1
Павлочев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8486 1
|Yandex - Яндекс 7729 1
|Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12044 1
|Одоевская Елена 2 1
|Аржанцев Иван 10 1
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