В Сбербанке стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов

В Сбербанке стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов очной формы обучения ИТ, технических, экономических и бизнес-специальностей. Прием заявок продлится до 31 мая. Подать заявку могут студенты вузов или колледжей, начиная со второго курса обучения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Среди городов-участников в этом сезоне: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Владивосток, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Ижевск, Луганск, Тамбов.

Стажировки в Сбербанке оплачиваются: при полной занятости студент сможет зарабатывать до 71,8 тыс. руб. в месяц (до вычета налогов) в зависимости от региона. График гибкий: от 20 до 40 часов в неделю, возможна удаленная работа по согласованию с руководителем.

Стажировка длится три месяца с возможным продлением на такой же период. По итогам студента могут пригласить на постоянную работу в штат Сбербанка.

Подать заявку на стажировку можно на SberStudent — список актуальных направлений будет регулярно обновляться.

Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка: «На стажировке в «Сбере» мы даем возможность попробовать разные направления работы, чтобы студенты могли понять, что им по-настоящему интересно, раскрыть свой потенциал. Это время, когда можно учиться новому под руководством наставников. Для многих стажировка становится точкой, где формируется профессиональная уверенность и понимание того, как применять знания на практике. Мы инвестируем в стажеров сегодня, чтобы завтра работать с профессионалами, которые не только обладают необходимыми навыками, но и разделяют ценности нашей компании».