В России создан подводный дрон, способный погружаться на 50 метров

В России представили малогабаритный необитаемый подводный аппарат «Неон». Платформа может нести полезную нагрузку до 2 кг, а при необходимости можно увеличивать полезную нагрузку.

Подводный дрон «Неон»

Малогабаритный автономный необитаемый подводный аппарат «Неон», который может нести полезную нагрузку до 2 кг. Об этом в середине июня 2024 г. изданию ТАСС сообщили в компании-разработчике петербургская компания «Подводные дроны» (бренд Trionix Lab).

По словам разработчиков, платформа хороша тем, что она небольшая, бюджетная, достаточно просто модернизируемая и проста в изготовлении. «Неон» может нести полезную нагрузку до 2 кг, при необходимости можно увеличивать полезную нагрузку. Полезная нагрузка - это оборудование, которое подводный дрон несет на себе для выполнения разных задач. Глубина погружения платформы составляет до 50 м. Дрон может быть оборудован видеокамерой, гидролокатором бокового обзора (ГБО) или эхолотом, а интегрированная LBL-навигация позволяет корректировать его маршрут в едином приложении, в том числе в ходе выполнения задания.

Dp Подводный аппарат «Неон»

По информации ТАСС, в перспективе компания-разработчик может заняться разработкой боевых подводных дронов. Прямых задач боевого применения подводных дронов на данный момент у инженеров не имеется, однако будут учитывать анализ потребностей рынка, а также того, что хотят видеть главные заказчики. По итогу месяца, руководство компании примет решение о разработке тех или иных новых аппаратов.

Подводный аппарат «Трионикс-6М»

Компания Trionix LAB также представила и телеуправляемый подводный аппарат «Трионикс-6М». Аппарат имеет в своем составе: дрон, береговую станцию (катушка с кабелем связи), пульт управления, зарядное устройство, инструкцию по эксплуатации.

Trionix-lab Подводный аппарат «Трионикс-6М»

Этот аппарат уже выполнял рабочие задания по обследованию объектов на острове Валаам в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. «Трионикс-6М» проводил осмотр пород на дне, а также береговых пород.

Со слов разработчиков, существуют различные модификации аппарата «Трионикс-6М», в стандартной комплектации он способен работать на глубине до 100 м. Также существует разработка с рабочей возможностью до 300 м. Дрон включает в себя видеокамеру высокого разрешения, высокоточный компас, датчики пространственной ориентации и глубины, два прожектора.

Управления дроном осуществляется с помощью беспроводного джойстика, который можно подключить к компьютеру, планшету или смартфону. Для передачи видеоизображения, включения различных режимов движения и передачи данных с датчиков имеется приложение, работающее на различных платформах: Windows, Linux, MacOS, Android или же iOS. «Трионикс-6М» позволяет установить дополнительную полезную нагрузку, такую как схват, манипулятор, пробоотборник, подвесную видеокамеру, различное гидроакустическое оборудование.

В качестве источника питания для аппарата используются три отдельные батареи с рабочим напряжением 12 В и емкостью 2,6 тыс. мА*ч каждая. Береговая станция от «Трионикс-6М» питается от одной батареи с рабочим напряжением 12 В и емкостью 2,6 тыс. мА*ч.

Производитель

Команда амбициозных ученых-изобретателей из Trionix LAB специализируется на разработке компактных подводных дронов. Компания сотрудничает с Санкт-Петербургским Государственным Морским Техническим Университетом.

Trionix-lab Разработчики из Trionix LAB тестируют аппараты

Конструкторское бюро и производство компании расположено в Кировском районе Петербурга и там же мастерская, которая включает в себя станочный парк и группу 3D- принтеров. На текущих мощностях Trionix LAB может выпускать до восьми дронов в месяц, но мощности могут быть расширены.

История подводных дронов

Подводные беспилотники разрабатываются и используются с 1950-х гг. В 1985 г. именно подводный дрон обнаружил затонувший лайнер «Титаник». В 1990-х гг. беспилотники стали выполнять более масштабную работу. Новые модели беспилотников теперь могли обезвреживать мины и выполнять другие задачи, для которых раньше требовались водолазы-люди. Также были усовершенствованы методы развертывания и время автономной работы. Эти усовершенствования привели к появлению еще более широкого спектра отраслей, в которых использовались беспилотники.

В 2000-х гг. подводные дроны получили широкое распространение. Причиной тому стало совершенствование технологии литий-ионных аккумуляторов. По мере совершенствования этого способа хранения энергии улучшалась и конструкция дронов. В прошлые десятилетия для развертывания дрона требовались огромные тросы и целый исследовательский корабль. В 2000-х гг. появилась возможность запускать их с гораздо меньших судов. С тех пор использование дронов продолжает расти. Подводные беспилотники используются в промышленности и военных миссиях по всему миру.

Современные подводные беспилотники похожи на миниатюрные подводные лодки без экипажа. Этим подводным дронам сложно посылать радиосигналы. Они могут быть автономными, используя для работы свои бортовые датчики. Другой способ - длинный трос, обеспечивающий прямую связь между кораблем и дроном. Подводный дрон работает, управляя своей плавучестью, чтобы не утонуть. Как и все подводные аппараты, они имеют глубину погружения и могут быть рассчитаны на разные условия эксплуатации. Используемые в них двигатели толкают воду и позволяют дрону передвигаться либо по команде, либо самостоятельно.

Большинство подводных дронов используют линию связи, которая соединяет их с пунктом управления, где они находятся. В этой диспетчерской операторы могут управлять наклоном, подъемом и ориентацией аппарата в режиме реального времени. Камеры работают как глаза, позволяя операторам направлять дрон к цели.