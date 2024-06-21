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В России создан подводный дрон, способный погружаться на 50 метров

В России представили малогабаритный необитаемый подводный аппарат «Неон». Платформа может нести полезную нагрузку до 2 кг, а при необходимости можно увеличивать полезную нагрузку.

Подводный дрон «Неон»

Малогабаритный автономный необитаемый подводный аппарат «Неон», который может нести полезную нагрузку до 2 кг. Об этом в середине июня 2024 г. изданию ТАСС сообщили в компании-разработчике петербургская компания «Подводные дроны» (бренд Trionix Lab).

По словам разработчиков, платформа хороша тем, что она небольшая, бюджетная, достаточно просто модернизируемая и проста в изготовлении. «Неон» может нести полезную нагрузку до 2 кг, при необходимости можно увеличивать полезную нагрузку. Полезная нагрузка - это оборудование, которое подводный дрон несет на себе для выполнения разных задач. Глубина погружения платформы составляет до 50 м. Дрон может быть оборудован видеокамерой, гидролокатором бокового обзора (ГБО) или эхолотом, а интегрированная LBL-навигация позволяет корректировать его маршрут в едином приложении, в том числе в ходе выполнения задания.

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Подводный аппарат «Неон»

По информации ТАСС, в перспективе компания-разработчик может заняться разработкой боевых подводных дронов. Прямых задач боевого применения подводных дронов на данный момент у инженеров не имеется, однако будут учитывать анализ потребностей рынка, а также того, что хотят видеть главные заказчики. По итогу месяца, руководство компании примет решение о разработке тех или иных новых аппаратов.

Подводный аппарат «Трионикс-6М»

Компания Trionix LAB также представила и телеуправляемый подводный аппарат «Трионикс-6М». Аппарат имеет в своем составе: дрон, береговую станцию (катушка с кабелем связи), пульт управления, зарядное устройство, инструкцию по эксплуатации.

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Подводный аппарат «Трионикс-6М»

Этот аппарат уже выполнял рабочие задания по обследованию объектов на острове Валаам в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. «Трионикс-6М» проводил осмотр пород на дне, а также береговых пород.

Со слов разработчиков, существуют различные модификации аппарата «Трионикс-6М», в стандартной комплектации он способен работать на глубине до 100 м. Также существует разработка с рабочей возможностью до 300 м. Дрон включает в себя видеокамеру высокого разрешения, высокоточный компас, датчики пространственной ориентации и глубины, два прожектора.

Управления дроном осуществляется с помощью беспроводного джойстика, который можно подключить к компьютеру, планшету или смартфону. Для передачи видеоизображения, включения различных режимов движения и передачи данных с датчиков имеется приложение, работающее на различных платформах: Windows, Linux, MacOS, Android или же iOS. «Трионикс-6М» позволяет установить дополнительную полезную нагрузку, такую как схват, манипулятор, пробоотборник, подвесную видеокамеру, различное гидроакустическое оборудование.

Источник видео: российское издание «Деловой Петербург» - Аппарат «Неон»

В качестве источника питания для аппарата используются три отдельные батареи с рабочим напряжением 12 В и емкостью 2,6 тыс. мА*ч каждая. Береговая станция от «Трионикс-6М» питается от одной батареи с рабочим напряжением 12 В и емкостью 2,6 тыс. мА*ч.

Производитель

Команда амбициозных ученых-изобретателей из Trionix LAB специализируется на разработке компактных подводных дронов. Компания сотрудничает с Санкт-Петербургским Государственным Морским Техническим Университетом.

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Trionix-lab
Разработчики из Trionix LAB тестируют аппараты

Конструкторское бюро и производство компании расположено в Кировском районе Петербурга и там же мастерская, которая включает в себя станочный парк и группу 3D- принтеров. На текущих мощностях Trionix LAB может выпускать до восьми дронов в месяц, но мощности могут быть расширены.

История подводных дронов

Подводные беспилотники разрабатываются и используются с 1950-х гг. В 1985 г. именно подводный дрон обнаружил затонувший лайнер «Титаник». В 1990-х гг. беспилотники стали выполнять более масштабную работу. Новые модели беспилотников теперь могли обезвреживать мины и выполнять другие задачи, для которых раньше требовались водолазы-люди. Также были усовершенствованы методы развертывания и время автономной работы. Эти усовершенствования привели к появлению еще более широкого спектра отраслей, в которых использовались беспилотники.

В 2000-х гг. подводные дроны получили широкое распространение. Причиной тому стало совершенствование технологии литий-ионных аккумуляторов. По мере совершенствования этого способа хранения энергии улучшалась и конструкция дронов. В прошлые десятилетия для развертывания дрона требовались огромные тросы и целый исследовательский корабль. В 2000-х гг. появилась возможность запускать их с гораздо меньших судов. С тех пор использование дронов продолжает расти. Подводные беспилотники используются в промышленности и военных миссиях по всему миру.

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Цифровизация

Современные подводные беспилотники похожи на миниатюрные подводные лодки без экипажа. Этим подводным дронам сложно посылать радиосигналы. Они могут быть автономными, используя для работы свои бортовые датчики. Другой способ - длинный трос, обеспечивающий прямую связь между кораблем и дроном. Подводный дрон работает, управляя своей плавучестью, чтобы не утонуть. Как и все подводные аппараты, они имеют глубину погружения и могут быть рассчитаны на разные условия эксплуатации. Используемые в них двигатели толкают воду и позволяют дрону передвигаться либо по команде, либо самостоятельно.

Большинство подводных дронов используют линию связи, которая соединяет их с пунктом управления, где они находятся. В этой диспетчерской операторы могут управлять наклоном, подъемом и ориентацией аппарата в режиме реального времени. Камеры работают как глаза, позволяя операторам направлять дрон к цели.

Антон Денисенко

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