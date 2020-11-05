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Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представил на международной выставке «Связь-2020» модернизированную мобильную радиостанцию для подводной связи IVA S/W. Новая версия обладает уменьшенным весом, позволяет общаться и передавать данные под водой на расстоянии до 150 метров. При этом сигнал может проходить через границу сред «вода–лед-воздух». Опытную партию планируется изготовить в начале следующего года.

Использование IVA S/W является совместным решением АО «Калугаприбор», входящего в Концерн «Автоматика», и компании «Хайтэк». Прибор позволяет организовать связь в промежуточных слоях воды, в условиях гидроакустических шумов, а также при наличии таких препятствий на пути распространения сигнала, как водоросли, искусственные и естественные преграды. Дальность передачи сигнала не зависит от волнения воды, изменения ее температуры, подводных течений.

«Представленное решение может выполнять любые задачи, для которых необходима устойчивая голосовая связь под водой. Мобильная радиостанция беспроводной подводной связи может быть использована как спецслужбами Российской Федерации, так и научно-исследовательскими организациями и коммерческими структурами, занимающимися исследованиями подводной среды. Сейчас создан промышленный образец продукта, который проходит испытания в Баренцевом море. Опытную партию планируется изготовить до конца первого квартала 2021 года», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Основными модулями подводной радиостанции являются приемопередатчик, антенна, полнолицевая маска с гарнитурой связи и контроллеры управления связью. Маска имеет стандартные разъемы для подключения к воздушным шлангам. Соединительные провода и общие габариты радиостанции позволяют удобно разместить ее модули на акваланге, благодаря чему водолаз при движении в воде не испытывает помех. Дополнительно для сопровождения водолазной группы с поверхности используется вариант надводной гарнитуры связи. При модернизации устройства было решено отказаться от отдельной тангенты – кнопки переключения приема/передачи в пользу более удобного для водолаза размещения гарнитуры на полнолицевой водолазной маске.

На выставке «Связь-2020» концерн «Автоматика» также представил IP-телефон «Фотон Т-1», АТС «Протон-КА» и оборудование подсистем базовых станций АНГАРА (стандарт TETRA) и SiBERia (стандарт DMR), созданные на мощностях предприятия «Калугаприбор».

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