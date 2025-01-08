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Le Figaro

Le Figaro


08.01.2025 Telegram выдал властям США более 2 тысяч пользователей 1
14.11.2024 Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска 1
04.10.2024 После ареста Дурова Telegram стал блокировать пиратский контент за 10-20 минут вместо 1-2 дней. Но правообладателям этого недостаточно 1
24.09.2024 Telegram пошел войной на канал крупнейшей в мире пиратской онлайн-библиотеки с полумиллионом подписчиков 1
23.09.2024 Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза 1
01.10.2014 Новый MSN доступен пользователям по всему миру 1
31.05.2012 Al Jazeera запускает новостной канал на французском языке 1
25.05.2012 Глава Apple в регионе EMEA покинул компанию 1
02.12.2011 Глава HP: Apple скорее всего станет лидером на ПК-рынке в 2012 г. 1
01.12.2011 HP объявит свое решение по поводу будущего webOS в течение двух недель 1
18.07.2008 Литиево-ионные аккумуляторы станут источником цветного металла 1
18.03.2008 Антуана де Сент-Экзюпери мог сбить поклонник его творчества 1
27.10.2006 Motorola купит европейских менеджеров? 1
20.03.2003 Американцы поставили Евросовет на «прослушку»? 1
04.10.2002 Deutsche Telekom и France Telecom готовят масштабные увольнения 1
09.04.2002 Deutsche Telekom обвинила France Telecom в монополизме 1
19.10.2001 Франция ускорит продажу двух оставшихся лицензий на UMTS-связь 1
05.10.2001 Французское правительство готово пересмотреть механизм оплаты лицензий на мобильную связь 3-го поколения 1
18.01.2001 E-TF1 приобрела 28% капитала explorimmo.com 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Le Figaro и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 4
Apple Inc 12100 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
HP Inc. 5685 2
Yahoo! 3697 2
Deutsche Telekom 911 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
X Corp - Twitter 2845 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Packard Bell 77 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Canalys 231 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Lenovo Motorola 3501 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 1
Motorola Inc 1140 1
SFR - Société française du radiotéléphone 64 1
Google LLC 11775 1
Alphabet 130 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Unsplash 763 3
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 4
Microsoft Windows 15656 1
Google Android 13994 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Microsoft Outlook 1390 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
Apple - App Store 2890 1
Apple iPod 1537 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
Дуров Павел 291 4
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 2
Tedjar Farouk - Теджар Фарук 1 1
Garriques Ron - Гаррикс Рон 6 1
Pierret Christian - Пьеррет Кристиан 4 1
Напольский Антон 5 1
Ермаков Валерий 124 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Франция - Французская Республика 7845 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Европа 21767 5
Африка - Африканский регион 3478 3
Ближний Восток 2943 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 2
Испания - Королевство 3706 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Сингапур - Республика 1849 1
Япония 13282 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Катар 162 1
Америка Латинская 1812 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Средиземное море - Средиземноморье 199 1
Франция - Марсель 56 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Малайзия 865 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Бельгия - Королевство 1040 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Канада 4881 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
Английский язык 6634 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Цензура - Свобода слово 492 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 31 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Le Monde 29 2
TorrentFreak (TF) 136 2
Wikipedia - Википедия 502 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
NYT - The New York Times 1054 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Комсомольская правда ИД 67 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
АиФ - Аргументы и факты 46 1
AppleInsider 395 1
France 24 12 1
All Things Digital 167 1
РИА Новости 917 1
FT - Financial Times 1219 1
Total Telecom 613 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Reddit 312 1
Forbes - Форбс 817 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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