Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска

Крупные французские газеты подали в суд на платформу социальных медиа X за якобы бесплатное использование их контента. В иске, который также поддерживает самый богатый бизнесмен Европы, утверждается, что французским изданиям причитается оплата от цифровых ИТ-платформ в соответствии с правилами в европейском законодательстве.

Иск к X

Несколько ведущих СМИ Франции, включая две газеты, принадлежащие богатейшему бизнесмену Европы Бернару Арно (Bernard Arnault), подали в суд на социальную сеть X (ранее известная как Twitter) Илона Маска (Elon Musk). Об этом пишет издание The Telegraph.

Французские газеты Le Monde, Le Figaro и Le Parisien коллективно заявили о том, что им причитается выплата согласно их вспомогательным правам, когда цифровые ИТ-платформы должны платить новостным изданиям за распространение их контента.

По данным французских СМИ, в отличие от компаний Alphabet, Google и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), платформа X никогда не соглашалась начать переговоры с французскими издателями новостей. Представители изданий также сообщили, что компания X не выполнила приказ парижского суда, изданный в мае 2024 г., который предполагает выплату роялти за использование какого-либо контента, подпадающего под авторское право.

Как говорится в заявлении французских газет, доход от авторских прав вместе с инвестициями, которые они позволят сделать своим бенефициарам, является толчком к плюрализму, независимости и качества средств массовой информации. СМИ в настоящее время являются важными для свободы слова и права на информацию в демократическом обществе. Представитель Парижского трибунала подтвердил The Telegraph о существующем иске и сообщил, что слушания назначены на 15 мая следующего года.

В настоящее время помимо Les Echos и Le Parisien, Бернар Арно владеет компанией LVMH, которая выпускает алкоголь, одежду, предметы роскоши и другую премиальную продукцию под брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moet & Chandon, Hennessy и другими.

Самый богатый бизнесмен мира

Бернар Арно родился в 1949 г. на промышленном севере Франции, в городе Рубе. Его отец - строительный магнат, владелец крупной фирмы Ferret-Savinel (ему она досталась в наследство). Хотя Бернар пылал страстью к музыке и мечтал стать пианистом, он все же пошел по стопам отца: окончил одну из самых престижных инженерных школ в стране и в 25 лет возглавил семейный бизнес.

Уже в 1981 г. к власти во Франции приходит социалист Франсуа Миттеран (Francois Mitterrand), после чего Арно, опасаясь охоты на капиталистов, решает перебраться в Соединенные Штаты. Он планировал открыть там подразделение семейной компании, но амбиции француза вышли далеко за пределы стройплощадок. Случайная беседа в такси, возможно, и положила начало истории создания компании LVMH. Так или иначе, в 1985 г. Бернар Арно покупает Dior у его обанкротившихся владельцев и становится на шаг ближе к статусу отца-основателя мировой индустрии роскоши. В следующие годы француз скупает еще с десяток культовых модных домов - в этом ему помогают деньги от продажи семейного бизнеса и хорошие знакомства.

По информации Forbes, в апреле 2018 г. Бернара Арно признают богатейшим человеком Европы, а спустя два года - всего мира. Арно сохраняет этот статус и сегодня с состоянием $233 млрд, а Маск лишь на второй строчке с состоянием $195 млрд. Состояние француза стремительно росло благодаря агрессивным поглощениям компаний, оказавшихся на грани разорения, это традиционный на Западе способ обогащения.

Битва поколений

Каждый слом технологических эпох рождает новое поколение миллионеров и миллиардеров. В настоящее время икона новых денег - Илон Маск, человек, который добился всего сам, он жаждет влиять на весь мир. Как пишут ряд западных СМИ, цена и залог его ошеломляющего успеха - это безграничная вера в себя и тяга к риску.

Бернар Арно представляет скорей «старые деньги», который предпочитает понятные активы, традиционные бизнес-модели и всегда делает ставку на стабильность. Понятие «старые деньги» относится к людям из очень богатых семей. Они хорошо образованы, привержены традициям, имеют прочные связи, а все двери перед ними открываются уже по факту их появления на свет.

Маск принадлежит тому поколению предпринимателей, которые вовремя сделали ставку на мир технологий. Арно же в свое время скупал бесхозные активы и превращал их в «золотые жилы», Маск предлагал миру безумные идеи (от электромобилей до частных космических кораблей), которые спустя время перевернули представление о возможностях индустрии.

Илон Маск и Бернар Арно - самые яркие представители двух поколений. Арно делает деньги на «прошлом», Маск - на будущем. Два самых богатых человека мира, две стратегии, два поколения сошлись в схватке за первое место в рейтинге мировых миллиардеров.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).