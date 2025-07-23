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Шелковый Путь


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 МТС развернула оборудование для Wi-Fi-зон на «Шелковом пути» 1
08.10.2024 Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа 1
27.07.2023 Оператор «Летай» построил и модернизировал 23 базовые станции в 18 населенных пунктах Татарстана 1
12.12.2022 Cloud4Y перенес в свое облако почту ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» 1
20.07.2022 «Транстелеком» обеспечил интернетом и защитой от DDoS финальный этап ралли «Шелковый путь» 2
14.07.2022 Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации 1
03.07.2019 Китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов шпионское ПО 1
10.12.2018 Российский оператор IXcellerate стал партнером глобального SDN-провайдера Zenlayer 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
03.04.2017 SPB TV будет транслировать контент China International TV Corporation в рубрике China hour 1
09.06.2016 Назначен новый гендиректор завода Samsung Electronics в Калужской области 1
04.03.2016 Русское географическое общество протестирует решение Omnicomm на Крайнем севере 1
03.09.2015 En+ Group, Huawei, CDS, «Ланит» и Правительство Иркутской области создадут ЦОД для предоставления облачных сервисов 1
14.10.2014 Китай наступает: Какие соглашения россияне подписали с восточным соседом в области ИКТ 1
25.02.2014 Оборот Omnicomm в 2013 г. вырос на 37% до 1,05 млрд руб. 1
24.12.2013 Решения Omnicomm будут использованы в ралли-марафоне «Дакар-2014» 1
18.07.2013 Lamborghini ставит российские датчики 1
05.07.2013 Гоночные машины «КАМАЗ-Мастер» оборудованы дополнительными датчиками уровня топлива Omnicomm 1
22.04.2013 Все спортивные машины команды «КАМАЗ-Мастер» оснащены системой мониторинга Omnicomm 1
12.05.2011 Huawei и Superonline внедрили в Стамбуле коммерческое решение сети WSON, не привязанное к направлениям и спектральным каналам 1
21.05.2008 Подробности нового дополнения к Silkroad Online 2
15.06.2007 В Южно-Китайском море найден корабль эпохи Мин 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Шелковый Путь и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 164 6
Huawei 4059 3
Samsung Electronics 10418 2
МегаФон 9437 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2061 2
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
Ростелеком 10048 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
Казахтелеком 337 1
Цифра ГК 2496 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
Upstream 50 1
Cloud4Y 296 1
The Citizen Lab 24 1
Zenlayer 4 1
SPB TV 47 1
Vepamon OU 2 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Superonline 4 1
Joymax 3 1
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 1
ИИ-Технологии 156 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 239 1
КамАЗ Мастер 13 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 438 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7787 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Транснефть 314 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Automobili Lamborghini - Trattori 2 1
ЗЗТ - Забайкальский зерновой терминал 1 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 1
БелАЗ - МоАЗ - Могилёвский автомобильный завод имени С. М. Кирова 3 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12259 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6141 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4670 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 161 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Правительство Иркутской области 34 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 447 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6318 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2903 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22150 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11553 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9502 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7084 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2271 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21352 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4761 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2946 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16437 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29751 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9425 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 870 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1373 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4216 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3768 2
Data monetization - Монетизация данных 1737 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3001 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24927 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1608 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9014 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10991 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3017 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12544 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 244 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1542 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3310 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1325 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9490 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7776 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5953 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3605 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7014 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28434 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5059 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2819 3
Омникомм - Omnicomm Online 57 3
Омникомм - Omnicomm LLS 30 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 245 2
Tencent WeChat - мессенджер 152 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5554 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7198 1
Microsoft Outlook 1425 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Казахтелеком ЦОД 2 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
NATO Virtual Silk Highway - Виртуальный Шелковый путь - телекоммуникационный проект НАТО 4 1
Google VirusTotal 91 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Арктика-М - гидрометеорологический спутник 3 1
Омникомм - Omnicomm LLD 4 1
Омникомм - Omnicomm Light 3 1
Омникомм - Omnicomm Autocheck 6 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 1
Joymax - Silkroad Online, SRO MMORPG 4 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 483 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 12 1
Емельянов Станислав 67 3
Чагин Владимир 4 2
Путин Владимир 3273 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Греф Герман 454 1
Шибалов Антон 1 1
Карякин Сергей 6 1
Мазепин Никита 2 1
Есекеев Куанышбек 36 1
Шувалов Игорь 85 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 57 1
Грибов Владимир 31 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Ерощенко Сергей 2 1
Васильев Владимир 38 1
Сотников Дмитрий 5 1
Соколов Виктор 2 1
Вязович Сергей 1 1
Николаев Эдуард 1 1
Лопрайс Алеш 1 1
Greene Robert - Грин Роберт 1 1
Willner Guy - Вилнер Гай 14 1
Волин Алексей 121 1
Филиппов Кирилл 21 1
Паньков Борис 15 1
Никифоров Николай 1136 1
Дмитриев Кирилл 112 1
Вексельберг Виктор 153 1
Таврин Иван 119 1
Ping Guo - Пин Го 23 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Кореш Виктор 82 1
Бабаян Григор 2 1
Каргинов Андрей 1 1
Нифонтова Анастасия 2 1
Мардеев Айрат 1 1
Остапенко Олег 7 1
Чуков Владимир 4 1
Кочаров Армен 25 1
Татевосов Марат 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17659 9
Европа 24453 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2591 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52786 3
Азия - Азиатский регион 5645 3
Земля - планета Солнечной системы 10504 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3089 2
Америка Латинская 1853 2
Китай - Пекин - Beijing 1020 2
Ближний Восток 2997 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 2
Евразия - Евразийский континент 620 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 788 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1319 1
Беларусь - Белоруссия 5902 1
Казахстан - Республика 5695 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14314 1
Германия - Федеративная Республика 12827 1
Япония 13401 1
Италия - Итальянская Республика 4397 1
Узбекистан - Республика 1810 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4027 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1636 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 961 1
Украина 7705 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 461 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 151 1
Индия - Bharat 5583 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1152 1
Турция - Турецкая республика 2440 1
Индонезия - Республика 985 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
Китай - Шанхай 793 1
Китай - Шэньси - Сиань 30 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1069 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 611 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19554 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53301 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7535 4
Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 12 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6142 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30682 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49787 3
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 97 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 633 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5416 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10290 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4190 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1510 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6696 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1176 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4127 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5102 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6064 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10318 1
Английский язык 6785 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5649 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2378 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6092 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 927 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1871 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1967 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2726 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16902 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1377 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 737 1
Великий шёлковый путь - The Great Silk Road 8 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 197 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4800 1
Telegraph 196 1
NYT - The New York Times 1067 1
The Guardian - Британская газета 372 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 15 1
CNews - Auto.CNews 51 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1041 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 1
РИФ - Российский Интернет Форум 86 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
MIPTV 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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