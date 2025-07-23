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Шелковый Путь
УПОМИНАНИЯ
Шелковый Путь и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельянов Станислав 67 3
|Чагин Владимир 4 2
|Путин Владимир 3273 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Греф Герман 454 1
|Шибалов Антон 1 1
|Карякин Сергей 6 1
|Мазепин Никита 2 1
|Есекеев Куанышбек 36 1
|Шувалов Игорь 85 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 57 1
|Грибов Владимир 31 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Ерощенко Сергей 2 1
|Васильев Владимир 38 1
|Сотников Дмитрий 5 1
|Соколов Виктор 2 1
|Вязович Сергей 1 1
|Николаев Эдуард 1 1
|Лопрайс Алеш 1 1
|Greene Robert - Грин Роберт 1 1
|Willner Guy - Вилнер Гай 14 1
|Волин Алексей 121 1
|Филиппов Кирилл 21 1
|Паньков Борис 15 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Дмитриев Кирилл 112 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Таврин Иван 119 1
|Ping Guo - Пин Го 23 1
|Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
|Кореш Виктор 82 1
|Бабаян Григор 2 1
|Каргинов Андрей 1 1
|Нифонтова Анастасия 2 1
|Мардеев Айрат 1 1
|Остапенко Олег 7 1
|Чуков Владимир 4 1
|Кочаров Армен 25 1
|Татевосов Марат 5 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1041 1
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