«Транстелеком» обеспечил интернетом и защитой от DDoS финальный этап ралли «Шелковый путь»

Специалисты «Транстелекома» предоставили высокоскоростной доступ в интернет и сервис «Защита от DDoS-атак» оргкомитету международного ралли «Шелковый путь». Связь со скоростью 300 Мбит/с была организована в Липецке на пункте сервисного центра ралли-рейда, где были сосредоточены организаторы, участники и СМИ. На данном участке завершился самый длинный этап гонки из Волгограда и начинался конечный этап до Москвы.

В этом году ралли-рейд состоялся в 12 раз. Соревнования проводились с 7 по 16 июля по маршруту Астрахань – Москва с общей дистанцией почти 4,5 тыс. километров. Финальный десятый этап Липецк – Москва протяженностью более 500 км (с учетом спецучастка около 118 километров) определил победу сразу нескольких команд в основном зачёте ралли.

В разные сезоны в гонке «Шелковый путь» участвовали такие звезды мирового автоспорта как Нассер Аль-Аттия, Карлос Сайнс, Владимир Васильев, Стефан Петерансель, Сириль Депре, Сергей Карякин, Язид Аль-Раджи, Алеш Лопрайс, Сергей Вязович, Анастасия Нифонтова, а также топовые гонщики российской команды «КАМАЗ-мастер» – Фирдаус Кабиров, Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Андрей Каргинов. В этом году победу в своей группе одержал дебютант «Шелкового пути», известный российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин.

«Качественная связь сегодня очень важна для всех. Мы благодарим за сотрудничество «Транстелеком», команда специалистов выполнила все задачи быстро и качественно, мы ценим такой подход к работе», – отметил первый заместитель руководителя международного ралли «Шелковый путь» Виктор Соколов.

Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России Центры обработки данных

«Автоспорт – это сфера высоких скоростей и надежной техники. Мы, как связисты, прекрасно понимаем, что это значит. Команда макрорегиона «Центр» с радостью приняла участие в организации услуг связи для ралли, ведь поддержка российского спорта – это ответственное и благородное дело», – отметил директор макрорегиона «Центр» компании «Транстелеком» Марат Татевосов.