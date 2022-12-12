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Cloud4Y перенес в свое облако почту ГК «Новый сухопутный зерновой коридор»

Для повышения эффективности работы и более полного контроля деятельности сотрудников ГК «Новый сухопутный зерновой коридор»использует облачный почтовый сервер у провайдера Cloud4Y по модели IaaS. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» — это экспортно-ориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока экспорт зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока. Появившийся в 2011 г. проект является частью концепции сопряжения Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути». Ключевыми задачами компании являются организация работы железнодорожного Забайкальского зернового терминала (ЗЗТ) на границе с КНР, а также создание сеть узловых элеваторов в семи целевых регионах России для накопления зерна и равномерной круглогодичной отгрузки.

Корпоративная почта в облаке — это сервис, позволяющий объединить возможности электронной почты, календаря и менеджера задач. Клиент получил готовую к работе систему, которая легко масштабируется и настраивается. Решение включает в себя резервное копирование, базовый антиспам и антивирусную защиту, благодаря чему сотрудники не отвлекаются на мусорные сообщения и меньше подвержены риску фишинговых атак.

Первоначально «Новый сухопутный зерновой коридор» обратился к корпоративному облачному провайдеру с просьбой предоставить тестовый доступ к виртуальной инфраструктуре компании. Тест позволил ГК НСЗК оценить преимущества облачных решений Cloud4Y, а качественная и быстрая поддержка со стороны инженеров провайдера убедила в целесообразности миграции. Перенос данных в облачную платформу провайдера осуществлялся при помощи технических специалистов Cloud4Y, поэтому все процессы были выполнены штатно и в заданные сроки.

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В настоящее время сотрудники компании могут управлять электронной почтой, календарем, контактами и задачами из единого почтового ящика при помощи привычной программы Outlook.

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