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Индексная книга (каталог) CNews*
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Казахстан Шымкент Чимкент

Казахстан - Шымкент - Чимкент

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Axelot WMS тиражирована на втором складе Arbuz.kz в Шымкенте 2
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 2
18.03.2024 Крупнейший застройщик Казахстана начал сотрудничество со SteadyControl 1
24.07.2023 Платформа гибкой занятости Ventra Go! вышла на рынок Казахстана 1
02.11.2021 Kcell и Ericsson объявили о новом этапе стратегического сотрудничества 1
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
27.10.2021 Турагентство HT.KZ распознает паспорта туристов с помощью ИИ технологии Smart Engines 1
16.08.2021 «Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома» 1
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 2
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
21.07.2016 В Казахстане запустили общенациональную беспроводную сеть для интернета вещей 2
24.12.2015 Почти 35 млн госуслуг оказали казахстанские ЦОНы в 2015 г. 1
03.09.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширяет свою сеть в Казахстане 1
26.11.2014 Работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» начал казахстанский «Нурбанк» 1
22.09.2014 «Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг 1
12.08.2014 «Алтел» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
15.05.2014 «Алтел» запустил сеть 4G LTE GSM 1
20.12.2013 «Казахтелеком» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
06.09.2013 Платежная система Contact запустила денежные переводы в офисах Bank RBK 1
18.12.2012 «Зерде» управляет складским комплексом с помощью Lead WMS 4 1
02.07.2012 Казахстан: постановка ребенка на очередь в детский сад через интернет больше не требует наличия ЭЦП 1
01.12.2011 SAP ERP объединила 7 филиалов «Казфосфата» в 6 городах 1
25.11.2011 На портале казахстанского «электронного правительства» запущены новые сервисы 1
27.04.2011 Beeline запустил услугу ШПД на Байконуре 1
28.03.2011 «Казахтелеком» завершил внедрение iD TV на всей территории Казахстана 1
18.02.2011 Количество пользователей ШПД «Казахтелекома» на 1 января 2011 г. составило 1,756 млн 1
07.10.2010 «Казахтелеком» открыл интернет дата-центр и iD Center в Мангистауской области 1
28.04.2009 В Мексике и Казахстане произошли землетрясения 1
30.05.2008 «Dиксис» и i-Free запускают совместный проект в Казахстане 1
23.08.2007 «Казактелеком» построит ВОЛС «Уральск – граница России» 1
17.07.2007 Alcatel-Lucent поставит «Казахтелеком» оборудование для сетей NGN 1
27.04.2007 "Казахтелеком" запустил в эксплуатацию сеть NGN 1
27.02.2007 Казахстану нужно больше инженеров и ученых 1
31.10.2006 СТП автоматизирует бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics NAV 1
20.12.2005 "Казахтелеком" продолжает модернизацию телекоммуникаций 1
06.12.2005 "Энвижн Груп" построила IP/MPLS-сеть в Казахстане 1
03.08.2005 В Казахстане построили основное кольцо НИСМ 1
12.05.2005 Dixis вышел на рынок Казахстана 1

Публикаций - 46, упоминаний - 51

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 344 16
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 5
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 4
Ростелеком 10860 3
Samsung Electronics 11001 2
МегаФон 10612 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 2
ЦФТ Золотая Корона 361 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
Europlat - Европлат 24 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3306 1
SAP SE 5575 1
Microsoft Corporation 25693 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15562 1
Intel Corporation 12773 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 466 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 487 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 1
Huawei Technologies 409 1
Ventra - Вентра 49 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 1
LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
НИТ - Национальные информационные технологии 36 1
SAP Казахстан 9 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Газпром ПАО 1483 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
МЦК МФК - Международный Центр Кредитования Микрофинансовая компания - АзияКредит - AsiaCredit Ban 3 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
Казфосфат 2 1
ННК Саратовнефтегаздобыча 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2083 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 610 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 493 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Роснефть НК - нефтяная компания 556 1
Газпром нефть 703 1
Совкомбанк ПАО 315 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Русский стандарт Банк 506 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Кредит Европа банк 66 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 1
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 4 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 1
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 49 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5927 2
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2308 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6505 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22735 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64211 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61071 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10019 9
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Космодром Байконур 1072 2
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 2
ТАЕ System - Trans Asian Europe - Транс-Азиатско-Европейская волоконно-оптическая линия 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6188 1
Apple iPhone 6 4861 1
Tencent - WeChat - мессенджер 175 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 36 1
Microsoft Dynamics 1196 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
Казахтелеком ЦОД 2 1
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
Ventra Go! 21 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
LogistiX LEAD WMS 55 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 17 1
SAP PS - SAP Project System 6 1
Nokia Alcatel-Lucent ESS - Ethernet Service Switch 6 1
Nokia Alcatel-Lucent Convergent Management Center 1 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 175 1
Есекеев Куанышбек 40 5
Сауранбеков Максут 2 2
Сарсенов Сакен 10 2
Федоров Егор 1 1
Newcomb Peter - Ньюкомб Питер 1 1
Турмагамбетов Кайрат 1 1
Давлеталиев Данияр 1 1
Кемалович Нурлан 1 1
Steinmeier Frank-Walter - Штайнмайер Франк-Вальтер 4 1
Худайнатов Эдуард 1 1
Филипенко Александр 3 1
Кочанова Анастасия 1 1
Малоун Николас 3 1
Путин Владимир 3445 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Горбунов Александр 55 1
Рязанов Александр 22 1
Алешин Владимир 21 1
Блинов Дмитрий 49 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Федорова Олеся 63 1
Назарбаев Нурсултан 85 1
Жумагалиев Аскар 23 1
Кромский Дмитрий 28 1
Банин Максим 1 1
Харламов Юрий 1 1
Дегтярев Михаил 10 1
Токарев Кирилл 2 1
Синицин Андрей 2 1
Смирнов Антон 11 1
Игнатов Максим 3 1
Логинов Юрий 6 1
Енсебаев Руслан 5 1
Петренко Анатолий 1 1
Узбеков Асхат 2 1
Лесбекова Нурзия 1 1
Туймебаев Жансеит 5 1
Сарсембаев Иржан 1 1
Кушербаев Крымбек 1 1
Казахстан - Республика 6001 44
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 631 34
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 29
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 24
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 23
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 40 17
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 17
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 50 17
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 360 16
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 38 16
Россия - РФ - Российская федерация 164608 15
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 27 12
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 12
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 10
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14762 9
Казахстан - Талды-Курганская область - Талдыкорган 16 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54450 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18959 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47278 5
Узбекистан - Республика 1982 5
Казахстан - Акмолинская область - Кокшетау 16 5
Европа 24906 4
Азия - Азиатский регион 5888 4
Беларусь - Белоруссия 6250 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 4
Казахстан - Южный Казахстан - Туркестанская область - Туркестан 32 4
Казахстан - Северо-Казахстанская область - Петропавловск 10 4
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 26 4
Индия - Bharat 5840 3
Украина 7906 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 3
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3127 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1407 2
Россия - СФО - Новосибирск 4840 2
Турция - Турецкая республика 2592 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2807 2
Евразия - Евразийский континент 640 2
Грузия 1320 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10814 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57141 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53010 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33380 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3929 5
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6968 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6060 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2091 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6585 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6536 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18007 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8802 3
Энергетика - Energy - Energetically 5792 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7008 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3815 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8023 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 652 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15862 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7473 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5551 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 718 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5457 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3432 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1624 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2296 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1756 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3103 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10205 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5424 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 168 1
POI - points of interest 173 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11538 2
Хабар 10 1
IDC - International Data Corporation 4968 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1083 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 115 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
РАН - Российская академия наук 2100 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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