Турагентство HT.KZ распознает паспорта туристов с помощью ИИ технологии Smart Engines

Один из лидеров туристического бизнеса в Казахстане компания HT.KZ использует технологию компании Smart Engines для безопасного распознавания паспортов своих клиентов. Программное обеспечение на базе ИИ внедрено в систему бронирования туров, что позволило сделать процесс оформления брони быстрым и удобным. Менеджерам больше не нужно вводить паспортные данные вручную — документ распознается автоматически менее чем за секунду и данные из него вносятся в поля заполняемой заявки на тур.

Внедренный в турагентстве HT.KZ программный продукт разработан российскими учеными из компании Smart Engines. Он позволяет распознавать заграничные паспорта, выданные в Республике Казахстан и других странах мира, которые необходимы для прохождения паспортного контроля. В системе бронирования туров HT.KZ используется серверная реализация распознавания документов, которая обеспечивает высокую точность и скорость извлечения данных на фотографиях и сканах документов.

Процедура распознавания паспортных данных с помощью технологий Smart Engines безопасна для пользователя, так как библиотека распознавания работает автономно внутри информационного контура HT.KZ и изображения документов не передаются на обработку в сторонние сервисы. Внедрение библиотеки распознавания паспортов в систему бронирования туров было выполнено самостоятельно ИT-специалистами компании HT.KZ.

«В работе современного турагентства большую роль играет информационная система и те возможности, которые она предлагает сотрудникам компании и клиентам. И, конечно, ключевым вопросом становится применение инновационных практик, способных вывести уровень сервиса на качественно новый уровень. Технологии Smart Engines открывают новые возможности оптимизации наших бизнес-процессов», — отмечает Максим Банин, учредитель турагентства HT.KZ.

Сегодня в системе бронирования туров работают более 60 менеджеров HT.KZ в офисах, расположенных в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Петропавловске. На следующем этапе сотрудничества планируется использовать технологии распознавания документов Smart Engines для продажи авиабилетов и для самостоятельного бронирования туров клиентами в мобильном приложении компании.