Платформа гибкой занятости Ventra Go! вышла на рынок Казахстана

Платформа для поиска и управления работниками линейных специальностей Ventra Go! объявила о выходе на рынок Казахстана.

Платформа Ventra Go! позволяет любому человеку в любой точке получить подработку рядом с домом и выплату на следующий день, а компаниям в ритейле и электронной коммерции получить проверенных и оформленных исполнителей уже на следующий день.

Сегодня Ventra Go! уже выводит работников в крупные розничные сети Алматы, Астаны, Шымкента. В ближайшее время планируется масштабирование в другие регионы страны.

Актуальность решения для гибкой занятости подтверждается как со стороны бизнеса, так и со стороны исполнителей.

Экономический рост, выход на рынок международных брендов и развитие собственных национальных проектов в Казахстане требуют все больше рабочих рук. При этом рынок кандидатов Казахстана в массовом сегменте буквально «задыхается» от кадрового голода. Количество вакансий на рынке растет, а количество откликов снижается. По словам рекрутеров, из двухсот откликнувшихся кандидатов, записываются на собеседование всего 10 человек, а являются и вовсе единицы, которые и получают работу только за то, что пришли.

Еще одним важным вызовом привлечения персонала в стране является географическая удаленность крупных городов друг от друга и традиционно низкая трудовая мобильность населения – люди предпочитают работу рядом с домом и не готовы переехать ради работы. Поэтому учитывать локацию кандидатов при поиске крайне важно.

Согласно исследованию «Ventra Go! Казахстан» «Путь кандидата», проведенному в июле 2023 г., 24% респондентов отказывались от предложения о работе, потому что их не устроил график, 22% отказались после получения контрпредложения на текущей работе, 17% зарплату предложили ниже, чем в вакансии, 16% отказались, потому что не устроило содержание работы, 12% не понравилась культура компании и 8% не понравился будущий руководитель.

Работа по привлечению и управлению массовым персоналом – это «воронки» на десятки тысяч кандидатов. Чтобы работать с таким количеством людей, требуются большие ресурсы: команда, время, деньги на рекламу вакансий. А если учесть, что текучесть в массовке достигает 50-60%, то можно умножить затраты на подбор в несколько раз.

Управлять такими объемами становится возможно только, если, во-первых, обладать нужными технологиями для привлечения и управления массовыми ресурсами, а во-вторых, использовать модель временной, или гибкой, занятости. Сегодня это доступно только цифровым платформам.

HR-холдинг Ventra создал собственную платформу Ventra Go! на базе многолетнего опыта управления проектами в ритейле, зная и понимая все тонкости, процессы и специфику индустрии.

Владимир Алешин, директор по продукту Ventra Go!, сказал: «Качественные исполнители – основа нашей платформы, причем это не просто база контактов, собранная с помощью привычных каналов привлечения, а активно работающие на различных проектах пользователи, недоступные обычному найму. Люди, заинтересованные в «подработке» различной интенсивности. Технологии же позволяют нам «дотянуться» до ближайшего к проекту исполнителя, что очень важно на географически распределенных точках в Казахстане. Ventra Go! – это результат эволюции услуг предоставления временного персонала. Платформа принципиально меняет подход и стандарты рынка, поскольку с минимальным человеческим участием реализует процессы найма в разы быстрее, дешевле и качественнее. Теперь и в Казахстане».