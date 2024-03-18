Крупнейший застройщик Казахстана начал сотрудничество со SteadyControl

Инвестиционно-строительный холдинг BI Group внедрил в работу офисов продаж систему контроля и управления персоналом SteadyControl. Об этом CNews сообщили представители SteadyControl.

Система объединяет передовые технологии аудио и видео аналитики с прогрессивными практиками менеджмента. В руководстве BI Group ожидают, что сотрудничество поможет сохранить и улучшить уровень сервиса менеджерами отдела продаж, существенно оптимизирует процессы адаптации нового персонала и мотивации опытных сотрудников.

Директор по продажам BI Group, Данияр Давлеталиев, прокомментировал старт проекта: «BI Group как лидеры строительной индустрии в стране просто обязаны следить за трендами мировой науки и бизнеса. Технологии искусственного интеллекта не первый год развиваются впечатляющими темпами и многие из решений уже доказали свою пользу для бизнеса. В свое время, BI Group первыми внедряли инновации в строительную отрасль Казахстана, мы продолжаем делать это и сейчас. Сотрудничество со SteadyControl – это очередной шаг, демонстрирующий наш принцип быть трендсеттером индустрии. Уверен, использование подобных технологий уже в скором времени может стать привычным стандартом отрасли, причем не только в нашей республике, но и в мире».



Компания хорошо известна на рынке Астаны, наращивает объемы строительства в городах республиканского значения Алматы и Шымкенте, активно реализует проекты в Узбекистане и прикаспийских городах. Внедрение системы контроля и управления персоналом позволит топ-менеджменту BI Group стандартизировать процессы в офисах продаж по всей стране, ежедневно получая формированные нейросетями отчеты о коммуникации сотрудников с потенциальными клиентами.



Антон Смирнов, директор по развитию SteadyControl, поделился ожиданиями от сотрудничества: «Мы не первый год работаем с казахстанскими компаниями, но прекрасно понимаем, что BI Group– это холдинг международного уровня, с большими амбициями и потенциалом роста. Это наш крупнейший проект в Центральной Азии, и мы относимся к нему соответственно, как к стратегическому партнеру в регионе. Радует, что менеджмент компании максимально вовлечен и настроен на эффективное взаимодействие с нашими экспертами».

