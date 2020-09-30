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Паньков Борис

СОБЫТИЯ


30.09.2020 Итоги исследования в России по сервисному обслуживанию в сфере транспортной телематики 1
17.09.2018 «ДСК-177» снизила топливные расходы на 25% с помощью Omnicomm 1
27.08.2018 Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный» 1
01.08.2018 «Желдорэкспедиция» снизила топливные издержки на 11% с помощью Omnicomm 1
29.05.2018 Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15% 2
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 2
20.02.2018 Omnicomm представил бортовой терминал «OKO» с функцией видеозаписи 1
11.01.2018 Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия» 1
22.12.2017 «Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online 1
19.09.2017 Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП» 1
17.05.2017 Оборудованием Omnicomm оснащено порядка 400 единиц техники «Мосавтодора» 1
16.10.2014 Omnicomm продал 500 тыс. датчиков уровня топлива 1
25.02.2014 Оборот Omnicomm в 2013 г. вырос на 37% до 1,05 млрд руб. 1
30.07.2012 Omnicomm предлагает производителям ГЛОНАСС-оборудования объединить усилия в подготовке специалистов рынка СМТ 1
11.04.2012 Omnicomm представила открытую телематическую платформу ASCATEL 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Паньков Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 172 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
СКАУТ 81 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 2
Крок - Croc 1964 2
Ramax - Рамакс 138 2
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 17 1
Глосав 17 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 16 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 1
Амтел-Сервис 37 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Vepamon OU 2 1
9594 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Oberon - Оберон 62 1
X-Com - Икс ком 188 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Manhattan Associates 62 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Верный - торговая сеть 326 1
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
Сахалин-Инжиниринг 1 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Мосавтодор ГБУ 11 1
КамАЗ Мастер 13 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Транснефть 335 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Деловые Линии ГК 93 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 11
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 44 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 1
Система жизнеобеспечения 167 1
Омникомм - Omnicomm Online 58 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Омникомм - Omnicomm LLS 30 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 1
SAP Business One - SAP B1 99 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 25 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Омникомм - Omnicomm Autocheck 6 1
Microsoft Office 4170 1
Okdesk - Облачные Решения 73 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Шатиров Георгий 10 2
Купча Дмитрий 2 2
Буленков Дмитрий 44 2
Соколов Максим 27 1
Арсеньев Михаил 1 1
Головачев Михаил 20 1
Зудов Владимир 1 1
Дитрих Евгений 15 1
Коржов Владлен 1 1
Федулов Кирилл 54 1
Кувшинов Александр 3 1
Винник Сергей 2 1
Бахарев Константин 1 1
Ильяхинский Станислав 1 1
Костиков Cергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 2
Китай - Западный Китай 6 1
Казахстан - Республика 6048 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Экономический эффект 1342 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
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ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
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Шелковый Путь 22 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 73 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Berg Insight 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Frost & Sullivan 207 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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