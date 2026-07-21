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Бахарев Константин

СОБЫТИЯ


21.07.2026 «Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах 1
19.09.2017 Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бахарев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Омникомм - Omnicomm 173 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3705 1
Оповещение и уведомление - Notification 6051 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6588 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2534 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7564 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 575 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36504 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12359 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18255 1
Омникомм - Omnicomm Online 58 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6341 1
Паньков Борис 16 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3219 1
Россия - РФ - Российская федерация 167408 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21858 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8881 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53811 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 168 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7558 1
Российская газета 300 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470905, в очереди разбора - 724559.
Создано именных указателей - 200892.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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