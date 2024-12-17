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СКАУТ
СОБЫТИЯ
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|17.12.2024
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«Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях
Компания «Скаут | Разработчик системы» и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «Скаут Москва». Об этом CNews сообщили представител
|13.12.2024
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СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений
Компания «СКАУТ Разработчик системы», участнк российского рынка систем транспортной телематики, и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «
|28.04.2023
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МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков
МТС купил «Скаут-КР» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении 51% доли в группе компаний «Скаут – Корпоративные решения» («Скаут-КР»), занимающейся
|27.04.2023
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МТС приобрела контроль в компании «Скаут-КР» для развития решений умного автотранспорта
МТС объявила о закрытии сделки по приобретению 51% акций ООО «Проектная среда» (группа компаний «Скаут-Корпоративные решения»), ИТ-разработчика и интегратора телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджмент). «Скаут-Корпоративные решения» («Скаут<
|14.12.2022
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Внедряем ИТ и цифровизируем полевых сотрудников
атформу, которая была бы достаточно гибкой для настройки под задачи разных заказчиков. Такой платформой является одно из наиболее современных решений, представленных Госкорпорацией «Росатом» — «Дедал-Скаут». Заметим, что Госкорпорация благодаря высокой концентрации инженерных кадров сегодня предлагает рынку ряд современных решений: кроме рассматриваемого «Дедал-Скаут» для мобильных р
|15.03.2021
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АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы
АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), продолжая цифровизацию корпоративных бизнес-процессов, завершило автоматизацию процедур найма персонала с использованием платформы «СКАУТ-Интерфакс». Это, в частности, позволило перевести работу с соискателями в цифровой формат. С запуском системы кандидаты получили возможность без личного визита в кадровую службу заполнять
|20.11.2017
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Трекеры МТ-700 ГК «Скаут» прошли проверку работы с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
ГК «Скаут» объявила о том, что ее оборудование «Скаут МТ-700 PRO 285», разработанное в соо
|29.06.2017
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Система «Скаут» интегрирована с устройствами для контроля рефрижераторов IQFreeze
«Скаут» объявила о том, что в системе спутникового мониторинга транспорта «Скаут» появи
|27.06.2017
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Внедрение «Скаут» обеспечило 42% сокращение топливных затрат тюменским энергетикам
«Скаут» объявила о подключении к системе спутникового мониторинга 320 единиц транспорта компан
|27.06.2017
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Система «Скаут» помогает «ЛТС Экспресс» сокращать топливные расходы на 20%
«Скаут» объявила о том, что в настоящее время более 200 единиц дорожно-строительной техники и
|31.03.2017
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«Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО
Программный комплекс для спутникового мониторинга транспорта производства ГК «Скаут» включен в Единый реестр отечественного ПО согласно приказу Минкомсвязи России №51 от 0
|30.03.2017
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Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут»
Группа компаний «Скаут» внедрила систему спутникового мониторинга транспорта в автопарке группы компаний Danon
|22.03.2017
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«Скаут» предложил новый компактный трекер для контроля стиля вождения
В линейке оборудования для спутникового мониторинга транспорта ГК «Скаут» появился трекер MT-700 OBD-Dongle. Новое компактное устройство обладает всеми функцион
|06.03.2017
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«Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта
В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта «Скаут». Применение технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля позволяет предприятию «Куш-Буляк» добивать
|22.12.2016
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Доступно новое оборудование для идентификации водителей в системе «Скаут»
В линейке оборудования системы «Скаут» появилось новое устройство для защищенной идентификации водителей. DriverID создан для
|19.12.2016
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«Скаут» представил новое решение для спутникового контроля работы спецтехники
ГК «Скаут» выпустила обновленное телематическое решение для сокращения затрат на эксплуатацию стр
|09.12.2016
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«Скаут» представил новый инструмент для сокращения аварий в коммерческих автопарках
«Скаут» объявил о появлении нового вида аналитических отчетов в системе спутникового мониторинга «Скаут» для контроля режимов труда и отдыха водителей. Как рассказали CNews в компании, в
|20.10.2016
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«Скаут» представил новый инструмент для сокращения расходов в автопарке
Новое решение в составе системы спутникового мониторинга «Скаут» поможет контролировать и корректировать стиль управления автомобилем в соответствии с
|12.10.2016
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Функциональность системы «Скаут» пополнилась датчиком температуры
«Скаут» объявил о расширении функциональности собственной системы мониторинга датчиком температуры для контроля перевозки скоропортящихся грузов. Как рассказали CNews в компании, с помощью этого
|30.09.2016
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«Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям
«Скаут» объявил о разработке модема ScoutWiFi, предназначенного для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям. Как рассказали CNews в компании, новое устройство подключается к модулям
|30.08.2016
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ГК «Скаут» выпускает модуль мониторинга, интегрированный с тахографом «Атол Drive Smart»
Группа компаний «Скаут» разработала первый на рынке транспортной телематики ГЛОНАСС/GPS-трекер, который устана
|14.04.2016
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«Скаут» запускает облачный сервис для контроля водителей
требуется считывать, анализировать и хранить. Для того, чтобы сделать этот процесс оперативным, ГК «Скаут» разработала облачный сервис для контроля водителей. Подключаясь к нему, пользователи м
|12.04.2016
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Система «Скаут» внедрена в компании «Нефтика»
ехники, дисциплину персонала и безопасность перевозки опасных грузов. Таким решением стала система «Скаут», внедрением которой занималась команда сертифицированного партнера ГК «Скаут» к
|08.04.2016
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«Скаут» представил новый инструмент для точного контроля топлива
В системе спутникового мониторинга транспорта «Скаут» появилась возможность получать максимально достоверные данные о расходе топлива, испол
|04.04.2016
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Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза
одство СК «Гермес» приняло решение внедрить в компании систему спутникового мониторинга транспорта «Скаут». На выбор повлияли опыт производителя и преимущества системы, включая современное обор
|01.03.2016
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Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц
В течение минувшего года совокупная выручка ГК «Скаут» выросла на 53%. Основным фактором роста стало развитие новых предложений для клиентов
|12.01.2016
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Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий»
Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий». В результате интеграции владельцы автопарков мо
|10.11.2015
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Система «Скаут» поможет в управлении безопасностью автопарка Heineken Russia
тартовала программа по повышению культуры вождения среди сотрудников. В ее реализации участвует ГК «Скаут», решения которой позволяют сокращать аварийность в 3-4 раза. Безопасность персонала –
|03.11.2015
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«Скаут» представил решение «Контроль спецтехники»
Группа компаний «Скаут» представила новый продукт для сокращения непроизводственных простоев в парках спецтехн
|21.09.2015
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«МФИ Софт» представила новую систему защиты от DDoS-атак для корпоративных сетей
Группу решений для фильтрации интернет-трафика российской инновационной компании «МФИ Софт» пополнил аппаратно-программный комплекс «Скаут», обеспечивающий защиту инфраструктуры корпоративных сетей от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Решение «Скаут» разработано специально для обнаружения и противодейств
|02.09.2015
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«ЛСР. Краны-СЗ» сократила затраты на транспорт с внедрением системы «Скаут»
Внедрение системы спутникового мониторинга транспорта «Скаут» позволило московскому филиалу компании «ЛСР. Краны-СЗ» сократить транспортные затраты
|23.07.2015
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ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков
ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков. Новый продукт поможет комп
|09.07.2015
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Новое решение «Поиск при угоне» от ГК «Скаут» поможет найти похищенный транспорт
Группа компаний «Скаут» представила решение для владельцев корпоративного транспорта. Входящее в его состав об
|14.05.2015
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Система спутникового мониторинга «Скаут» внедрена в автопарке «Невской логистической компании»
жет дорабатываться с учетом ее специфики. И всем необходимым требованиями как раз отвечает система «Скаут», сообщают разработчики решения. Сотрудники ГК «Скаут» предложили вариант расшир
|17.04.2015
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Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS»
Система спутникового мониторинга транспорта «Скаут» и тахографическое оборудование компании «Штрих-М» теперь могут работать в составе един
|24.03.2015
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«Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта
ГК «Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта. Благодаря поддержк
|05.03.2015
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За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга
ГК «Скаут» подвела итоги 2014 г. В течение прошлого года велась активную работу по созданию и вып
|02.03.2015
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Система «Скаут» используется в компании Global Foods
т большое значение тому, насколько эффективно работают транспортные средства. До внедрения системы «Скаут» у компании был опыт использования другой системы мониторинга транспорта. Однако она не
|13.01.2015
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Система «Скаут» внедрена на двух предприятиях ГК «ЭФКО»
В группе компаний «ЭФКО» подвели первые итоги оснащения автопарка системой ГЛОНАСС/GPS-мониторинга «Скаут». Вместе с приобретением инструмента контроля работы транспорта, предприятия получили д
|28.11.2014
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Система «Скаут» помогает обеспечивать бесперебойную работу аэропорта «Пулково»
Система ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта «Скаут», внедренная в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», сегодня контролирует работу 45 машин. Успешный опыт применения системы будет в ближайшее время распространен и на остальной ав
СКАУТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Висневский Юрий 16 12
|Исаев Дмитрий 58 7
|Андронов Андрей 10 6
|Котов Иван 12 5
|Останина Мария 3 3
|Рахманов Максим 47 3
|Сухов Сергей 3 3
|Трофимов Андрей 3 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Карпицкий Олег 84 2
|Гусев Матвей 2 2
|Ефимов Евгений 2 2
|Черных Евгений 8 2
|Евтюхин Максим 2 2
|Донцов Максим 2 2
|Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Паньков Борис 16 2
|Замятин Алексей 1 1
|Белоглазов Александр 3 1
|Полянских Алексей 1 1
|Котлярова Маргарита 2 1
|Краус Олег 12 1
|Хереш Игорь 28 1
|Томашко Юрий 6 1
|Алдошин Олег 41 1
|Бушин Сергей 2 1
|Ревус Андрей 1 1
|Ковальчученко Сергей 1 1
|Прокаев Павел 1 1
|Алаев Сергей 1 1
|Дердюк Валерий 1 1
|Бутич Юрий 1 1
|Абзибаров Руслан 1 1
|Лапин Владимир 1 1
|Островский Эдуард 10 1
|Латыпов Мавзир 1 1
|Северинов Виталий 1 1
|Макеева Екатерина 2 1
|Золкин Михаил 1 1
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