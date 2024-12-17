«Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях Компания «Скаут | Разработчик системы» и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «Скаут Москва». Об этом CNews сообщили представител

СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений Компания «СКАУТ Разработчик системы», участнк российского рынка систем транспортной телематики, и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «

МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков МТС купил «Скаут-КР» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении 51% доли в группе компаний «Скаут – Корпоративные решения» («Скаут-КР»), занимающейся

МТС приобрела контроль в компании «Скаут-КР» для развития решений умного автотранспорта МТС объявила о закрытии сделки по приобретению 51% акций ООО «Проектная среда» (группа компаний «Скаут-Корпоративные решения»), ИТ-разработчика и интегратора телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджмент). «Скаут-Корпоративные решения» («Скаут<

Внедряем ИТ и цифровизируем полевых сотрудников атформу, которая была бы достаточно гибкой для настройки под задачи разных заказчиков. Такой платформой является одно из наиболее современных решений, представленных Госкорпорацией «Росатом» — «Дедал-Скаут». Заметим, что Госкорпорация благодаря высокой концентрации инженерных кадров сегодня предлагает рынку ряд современных решений: кроме рассматриваемого «Дедал-Скаут» для мобильных р

АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), продолжая цифровизацию корпоративных бизнес-процессов, завершило автоматизацию процедур найма персонала с использованием платформы «СКАУТ-Интерфакс». Это, в частности, позволило перевести работу с соискателями в цифровой формат. С запуском системы кандидаты получили возможность без личного визита в кадровую службу заполнять

Трекеры МТ-700 ГК «Скаут» прошли проверку работы с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» ГК «Скаут» объявила о том, что ее оборудование «Скаут МТ-700 PRO 285», разработанное в соо

Система «Скаут» интегрирована с устройствами для контроля рефрижераторов IQFreeze «Скаут» объявила о том, что в системе спутникового мониторинга транспорта «Скаут» появи

Внедрение «Скаут» обеспечило 42% сокращение топливных затрат тюменским энергетикам «Скаут» объявила о подключении к системе спутникового мониторинга 320 единиц транспорта компан

Система «Скаут» помогает «ЛТС Экспресс» сокращать топливные расходы на 20% «Скаут» объявила о том, что в настоящее время более 200 единиц дорожно-строительной техники и

«Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО Программный комплекс для спутникового мониторинга транспорта производства ГК «Скаут» включен в Единый реестр отечественного ПО согласно приказу Минкомсвязи России №51 от 0

Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут» Группа компаний «Скаут» внедрила систему спутникового мониторинга транспорта в автопарке группы компаний Danon

«Скаут» предложил новый компактный трекер для контроля стиля вождения В линейке оборудования для спутникового мониторинга транспорта ГК «Скаут» появился трекер MT-700 OBD-Dongle. Новое компактное устройство обладает всеми функцион

«Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта «Скаут». Применение технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля позволяет предприятию «Куш-Буляк» добивать

Доступно новое оборудование для идентификации водителей в системе «Скаут» В линейке оборудования системы «Скаут» появилось новое устройство для защищенной идентификации водителей. DriverID создан для

«Скаут» представил новое решение для спутникового контроля работы спецтехники ГК «Скаут» выпустила обновленное телематическое решение для сокращения затрат на эксплуатацию стр

«Скаут» представил новый инструмент для сокращения аварий в коммерческих автопарках «Скаут» объявил о появлении нового вида аналитических отчетов в системе спутникового мониторинга «Скаут» для контроля режимов труда и отдыха водителей. Как рассказали CNews в компании, в

«Скаут» представил новый инструмент для сокращения расходов в автопарке Новое решение в составе системы спутникового мониторинга «Скаут» поможет контролировать и корректировать стиль управления автомобилем в соответствии с

Функциональность системы «Скаут» пополнилась датчиком температуры «Скаут» объявил о расширении функциональности собственной системы мониторинга датчиком температуры для контроля перевозки скоропортящихся грузов. Как рассказали CNews в компании, с помощью этого

«Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям «Скаут» объявил о разработке модема ScoutWiFi, предназначенного для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям. Как рассказали CNews в компании, новое устройство подключается к модулям

ГК «Скаут» выпускает модуль мониторинга, интегрированный с тахографом «Атол Drive Smart» Группа компаний «Скаут» разработала первый на рынке транспортной телематики ГЛОНАСС/GPS-трекер, который устана

«Скаут» запускает облачный сервис для контроля водителей требуется считывать, анализировать и хранить. Для того, чтобы сделать этот процесс оперативным, ГК «Скаут» разработала облачный сервис для контроля водителей. Подключаясь к нему, пользователи м

Система «Скаут» внедрена в компании «Нефтика» ехники, дисциплину персонала и безопасность перевозки опасных грузов. Таким решением стала система «Скаут», внедрением которой занималась команда сертифицированного партнера ГК «Скаут» к

«Скаут» представил новый инструмент для точного контроля топлива В системе спутникового мониторинга транспорта «Скаут» появилась возможность получать максимально достоверные данные о расходе топлива, испол

Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза одство СК «Гермес» приняло решение внедрить в компании систему спутникового мониторинга транспорта «Скаут». На выбор повлияли опыт производителя и преимущества системы, включая современное обор

Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц В течение минувшего года совокупная выручка ГК «Скаут» выросла на 53%. Основным фактором роста стало развитие новых предложений для клиентов

Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий» Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий». В результате интеграции владельцы автопарков мо

Система «Скаут» поможет в управлении безопасностью автопарка Heineken Russia тартовала программа по повышению культуры вождения среди сотрудников. В ее реализации участвует ГК «Скаут», решения которой позволяют сокращать аварийность в 3-4 раза. Безопасность персонала –

«Скаут» представил решение «Контроль спецтехники» Группа компаний «Скаут» представила новый продукт для сокращения непроизводственных простоев в парках спецтехн

«МФИ Софт» представила новую систему защиты от DDoS-атак для корпоративных сетей Группу решений для фильтрации интернет-трафика российской инновационной компании «МФИ Софт» пополнил аппаратно-программный комплекс «Скаут», обеспечивающий защиту инфраструктуры корпоративных сетей от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Решение «Скаут» разработано специально для обнаружения и противодейств

«ЛСР. Краны-СЗ» сократила затраты на транспорт с внедрением системы «Скаут» Внедрение системы спутникового мониторинга транспорта «Скаут» позволило московскому филиалу компании «ЛСР. Краны-СЗ» сократить транспортные затраты

ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков. Новый продукт поможет комп

Новое решение «Поиск при угоне» от ГК «Скаут» поможет найти похищенный транспорт Группа компаний «Скаут» представила решение для владельцев корпоративного транспорта. Входящее в его состав об

Система спутникового мониторинга «Скаут» внедрена в автопарке «Невской логистической компании» жет дорабатываться с учетом ее специфики. И всем необходимым требованиями как раз отвечает система «Скаут», сообщают разработчики решения. Сотрудники ГК «Скаут» предложили вариант расшир

Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS» Система спутникового мониторинга транспорта «Скаут» и тахографическое оборудование компании «Штрих-М» теперь могут работать в составе един

«Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта ГК «Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта. Благодаря поддержк

За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга ГК «Скаут» подвела итоги 2014 г. В течение прошлого года велась активную работу по созданию и вып

Система «Скаут» используется в компании Global Foods т большое значение тому, насколько эффективно работают транспортные средства. До внедрения системы «Скаут» у компании был опыт использования другой системы мониторинга транспорта. Однако она не

Система «Скаут» внедрена на двух предприятиях ГК «ЭФКО» В группе компаний «ЭФКО» подвели первые итоги оснащения автопарка системой ГЛОНАСС/GPS-мониторинга «Скаут». Вместе с приобретением инструмента контроля работы транспорта, предприятия получили д