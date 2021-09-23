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СКАУТ


23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
23.09.2021 Назначен новый генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» 1
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
30.09.2020 Итоги исследования в России по сервисному обслуживанию в сфере транспортной телематики 1
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта 1
20.11.2017 Трекеры МТ-700 ГК «Скаут» прошли проверку работы с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 3
29.06.2017 Система «Скаут» интегрирована с устройствами для контроля рефрижераторов IQFreeze 4
27.06.2017 Внедрение «Скаут» обеспечило 42% сокращение топливных затрат тюменским энергетикам 2
27.06.2017 Система «Скаут» помогает «ЛТС Экспресс» сокращать топливные расходы на 20% 3
31.03.2017 «Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО 3
30.03.2017 Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут» 4
22.03.2017 «Скаут» предложил новый компактный трекер для контроля стиля вождения 2
06.03.2017 «Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта 3
21.02.2017 Датчик уровня топлива PetrolX внесен в госреестр средств измерения 3
22.12.2016 Доступно новое оборудование для идентификации водителей в системе «Скаут» 2
19.12.2016 «Скаут» представил новое решение для спутникового контроля работы спецтехники 3
09.12.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения аварий в коммерческих автопарках 2
20.10.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения расходов в автопарке 2
12.10.2016 Функциональность системы «Скаут» пополнилась датчиком температуры 1
30.09.2016 «Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям 1
30.08.2016 ГК «Скаут» выпускает модуль мониторинга, интегрированный с тахографом «Атол Drive Smart» 2
14.04.2016 «Скаут» запускает облачный сервис для контроля водителей 2
12.04.2016 Система «Скаут» внедрена в компании «Нефтика» 3
08.04.2016 «Скаут» представил новый инструмент для точного контроля топлива 3
04.04.2016 Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза 3
01.03.2016 Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц 11
12.01.2016 Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий» 3
10.11.2015 Система «Скаут» поможет в управлении безопасностью автопарка Heineken Russia 4
03.11.2015 «Скаут» представил решение «Контроль спецтехники» 2
21.09.2015 «МФИ Софт» представила новую систему защиты от DDoS-атак для корпоративных сетей 2
02.09.2015 «ЛСР. Краны-СЗ» сократила затраты на транспорт с внедрением системы «Скаут» 2
23.07.2015 ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков 2
09.07.2015 Новое решение «Поиск при угоне» от ГК «Скаут» поможет найти похищенный транспорт 3
14.05.2015 Система спутникового мониторинга «Скаут» внедрена в автопарке «Невской логистической компании» 2
17.04.2015 Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS» 5
24.03.2015 «Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта 5
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга 3
02.03.2015 Система «Скаут» используется в компании Global Foods 5
13.01.2015 Система «Скаут» внедрена на двух предприятиях ГК «ЭФКО» 3
28.11.2014 Система «Скаут» помогает обеспечивать бесперебойную работу аэропорта «Пулково» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 177

СКАУТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 10 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Штрих-М 36 1
МФИ Софт 103 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 25 1
Advantum - Адвантум 5 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
АйТи 752 1
Optima - Оптима 50 1
М2М телематика 165 1
ЭФКО ГК 10 2
Volvo Cars 155 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 6 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
Славянка ГК 18 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 3 1
Слобода 5 1
Транснефть 159 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 5 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 15
СКАУТ Платформа 14 11
СКАУТ Безопасное вождение 14 8
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 8
Gurtam Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 11 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 2
Microsoft Office 1946 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Облачные Решения - Okdesk 26 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 1
Microsoft Dynamics 194 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10751 1
Исаев Дмитрий 11 7
Останина Мария 3 2
Иванов Дмитрий 42 1
Паньков Борис 15 1
Висневский Юрий 11 1
Федулов Кирилл 31 1
Кувшинов Александр 3 1
Яковлев Александр 21 1
Замятин Алексей 1 1
Полянских Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Беларусь - Белоруссия 2095 4
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Украина 3378 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Европа 3774 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
CNews Analytics 1991 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766317, в очереди разбора - 670003.
Создано именных указателей - 46354.
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