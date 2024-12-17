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СКАУТ

СКАУТ

СОБЫТИЯ

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17.12.2024 «Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях

Компания «Скаут | Разработчик системы» и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «Скаут Москва». Об этом CNews сообщили представител
13.12.2024 СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений

Компания «СКАУТ Разработчик системы», участнк российского рынка систем транспортной телематики, и венчурный фонд Softline Venture Partners, держатель ИИ-решения «Экзодрайв», создают совместную компанию «
28.04.2023 МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков

МТС купил «Скаут-КР» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении 51% доли в группе компаний «Скаут – Корпоративные решения» («Скаут-КР»), занимающейся

27.04.2023 МТС приобрела контроль в компании «Скаут-КР» для развития решений умного автотранспорта

МТС объявила о закрытии сделки по приобретению 51% акций ООО «Проектная среда» (группа компаний «Скаут-Корпоративные решения»), ИТ-разработчика и интегратора телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджмент). «Скаут-Корпоративные решения» («Скаут<
14.12.2022 Внедряем ИТ и цифровизируем полевых сотрудников

атформу, которая была бы достаточно гибкой для настройки под задачи разных заказчиков. Такой платформой является одно из наиболее современных решений, представленных Госкорпорацией «Росатом» — «Дедал-Скаут». Заметим, что Госкорпорация благодаря высокой концентрации инженерных кадров сегодня предлагает рынку ряд современных решений: кроме рассматриваемого «Дедал-Скаут» для мобильных р
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы

АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), продолжая цифровизацию корпоративных бизнес-процессов, завершило автоматизацию процедур найма персонала с использованием платформы «СКАУТ-Интерфакс». Это, в частности, позволило перевести работу с соискателями в цифровой формат. С запуском системы кандидаты получили возможность без личного визита в кадровую службу заполнять
20.11.2017 Трекеры МТ-700 ГК «Скаут» прошли проверку работы с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

ГК «Скаут» объявила о том, что ее оборудование «Скаут МТ-700 PRO 285», разработанное в соо
29.06.2017 Система «Скаут» интегрирована с устройствами для контроля рефрижераторов IQFreeze

«Скаут» объявила о том, что в системе спутникового мониторинга транспорта «Скаут» появи
27.06.2017 Внедрение «Скаут» обеспечило 42% сокращение топливных затрат тюменским энергетикам

«Скаут» объявила о подключении к системе спутникового мониторинга 320 единиц транспорта компан
27.06.2017 Система «Скаут» помогает «ЛТС Экспресс» сокращать топливные расходы на 20%

«Скаут» объявила о том, что в настоящее время более 200 единиц дорожно-строительной техники и

31.03.2017 «Скаут-Платформа» для спутникового мониторинга транспорта внесена в реестр российского ПО

Программный комплекс для спутникового мониторинга транспорта производства ГК «Скаут» включен в Единый реестр отечественного ПО согласно приказу Минкомсвязи России №51 от 0
30.03.2017 Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут»

Группа компаний «Скаут» внедрила систему спутникового мониторинга транспорта в автопарке группы компаний Danon
22.03.2017 «Скаут» предложил новый компактный трекер для контроля стиля вождения

В линейке оборудования для спутникового мониторинга транспорта ГК «Скаут» появился трекер MT-700 OBD-Dongle. Новое компактное устройство обладает всеми функцион
06.03.2017 «Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта «Скаут». Применение технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля позволяет предприятию «Куш-Буляк» добивать
22.12.2016 Доступно новое оборудование для идентификации водителей в системе «Скаут»

В линейке оборудования системы «Скаут» появилось новое устройство для защищенной идентификации водителей. DriverID создан для
19.12.2016 «Скаут» представил новое решение для спутникового контроля работы спецтехники

ГК «Скаут» выпустила обновленное телематическое решение для сокращения затрат на эксплуатацию стр
09.12.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения аварий в коммерческих автопарках

«Скаут» объявил о появлении нового вида аналитических отчетов в системе спутникового мониторинга «Скаут» для контроля режимов труда и отдыха водителей. Как рассказали CNews в компании, в

20.10.2016 «Скаут» представил новый инструмент для сокращения расходов в автопарке

Новое решение в составе системы спутникового мониторинга «Скаут» поможет контролировать и корректировать стиль управления автомобилем в соответствии с 
12.10.2016 Функциональность системы «Скаут» пополнилась датчиком температуры

«Скаут» объявил о расширении функциональности собственной системы мониторинга датчиком температуры для контроля перевозки скоропортящихся грузов. Как рассказали CNews в компании, с помощью этого
30.09.2016 «Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям

«Скаут» объявил о разработке модема ScoutWiFi, предназначенного для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям. Как рассказали CNews в компании, новое устройство подключается к модулям
30.08.2016 ГК «Скаут» выпускает модуль мониторинга, интегрированный с тахографом «Атол Drive Smart»

Группа компаний «Скаут» разработала первый на рынке транспортной телематики ГЛОНАСС/GPS-трекер, который устана
14.04.2016 «Скаут» запускает облачный сервис для контроля водителей

требуется считывать, анализировать и хранить. Для того, чтобы сделать этот процесс оперативным, ГК «Скаут» разработала облачный сервис для контроля водителей. Подключаясь к нему, пользователи м
12.04.2016 Система «Скаут» внедрена в компании «Нефтика»

ехники, дисциплину персонала и безопасность перевозки опасных грузов. Таким решением стала система «Скаут», внедрением которой занималась команда сертифицированного партнера ГК «Скаут» к
08.04.2016 «Скаут» представил новый инструмент для точного контроля топлива

В системе спутникового мониторинга транспорта «Скаут» появилась возможность получать максимально достоверные данные о расходе топлива, испол
04.04.2016 Система «Скаут» помогла строительной компании «Гермес» сократить расходы на топливо в два раза

одство СК «Гермес» приняло решение внедрить в компании систему спутникового мониторинга транспорта «Скаут». На выбор повлияли опыт производителя и преимущества системы, включая современное обор
01.03.2016 Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц

В течение минувшего года совокупная выручка ГК «Скаут» выросла на 53%. Основным фактором роста стало развитие новых предложений для клиентов

12.01.2016 Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий»

Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий». В результате интеграции владельцы автопарков мо
10.11.2015 Система «Скаут» поможет в управлении безопасностью автопарка Heineken Russia

тартовала программа по повышению культуры вождения среди сотрудников. В ее реализации участвует ГК «Скаут», решения которой позволяют сокращать аварийность в 3-4 раза. Безопасность персонала –

03.11.2015 «Скаут» представил решение «Контроль спецтехники»

Группа компаний «Скаут» представила новый продукт для сокращения непроизводственных простоев в парках спецтехн
21.09.2015 «МФИ Софт» представила новую систему защиты от DDoS-атак для корпоративных сетей

Группу решений для фильтрации интернет-трафика российской инновационной компании «МФИ Софт» пополнил аппаратно-программный комплекс «Скаут», обеспечивающий защиту инфраструктуры корпоративных сетей от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили в «МФИ Софт». Решение «Скаут» разработано специально для обнаружения и противодейств
02.09.2015 «ЛСР. Краны-СЗ» сократила затраты на транспорт с внедрением системы «Скаут»

Внедрение системы спутникового мониторинга транспорта «Скаут» позволило московскому филиалу компании «ЛСР. Краны-СЗ» сократить транспортные затраты

23.07.2015 ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков

ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков. Новый продукт поможет комп
09.07.2015 Новое решение «Поиск при угоне» от ГК «Скаут» поможет найти похищенный транспорт

Группа компаний «Скаут» представила решение для владельцев корпоративного транспорта. Входящее в его состав об
14.05.2015 Система спутникового мониторинга «Скаут» внедрена в автопарке «Невской логистической компании»

жет дорабатываться с учетом ее специфики. И всем необходимым требованиями как раз отвечает система «Скаут», сообщают разработчики решения. Сотрудники ГК «Скаут» предложили вариант расшир
17.04.2015 Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS»

Система спутникового мониторинга транспорта «Скаут» и тахографическое оборудование компании «Штрих-М» теперь могут работать в составе един
24.03.2015 «Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта

ГК «Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта. Благодаря поддержк
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга

ГК «Скаут» подвела итоги 2014 г. В течение прошлого года велась активную работу по созданию и вып
02.03.2015 Система «Скаут» используется в компании Global Foods

т большое значение тому, насколько эффективно работают транспортные средства. До внедрения системы «Скаут» у компании был опыт использования другой системы мониторинга транспорта. Однако она не
13.01.2015 Система «Скаут» внедрена на двух предприятиях ГК «ЭФКО»

В группе компаний «ЭФКО» подвели первые итоги оснащения автопарка системой ГЛОНАСС/GPS-мониторинга «Скаут». Вместе с приобретением инструмента контроля работы транспорта, предприятия получили д
28.11.2014 Система «Скаут» помогает обеспечивать бесперебойную работу аэропорта «Пулково»

Система ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта «Скаут», внедренная в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», сегодня контролирует работу 45 машин. Успешный опыт применения системы будет в ближайшее время распространен и на остальной ав

Публикаций - 81, упоминаний - 165

СКАУТ и организации, системы, технологии, персоны:

Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 17 5
Омникомм - Omnicomm 172 4
Antor - Антор Бизнес Решения 13 3
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
9594 3
Spirit DSP - Спирит Корп 482 3
М2М телематика - НИС М2М 236 2
Rover - RoverComputers 423 2
Atlas Group - Atlas Delivery - КаргоОнлайн - CargoOnline - цифровой мультимодальный экспедитор России 5 2
МТС - СКАУТ-КР - СКАУТ Корпоративные решения - Проектная среда 4 2
Softline - Exodrive - Экзодрайв 6 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Навиторинг - Navitoring 2 2
Технология–Тюмень 2 2
Oracle Corporation 7074 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
МФИ Софт 145 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 2
Advantum - Адвантум 14 2
ТехноКом ГК 14 2
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 42 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
NCsoft 104 1
Creative Assembly 82 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 1
Сателлит ЦСМ 1 1
Технотон СП - ТехнотонТрейд 3 1
МТС Авто - МТС АйКар 14 1
МТС Авто - DY Technologies - Ди Вай Технолоджис 5 1
Росатом - Дедал НПК 1 1
СофтПром 24 1
Ростелеком 10948 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Транснефть 335 3
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 3
ЭФКО ГК 31 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
Volvo Cars 262 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
Iveco 12 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 8 1
НХПП - НефтеХимПромПоволжье 1 1
Нефтика ГК 1 1
Росавтобанк КБ 13 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Гермес СК 1 1
Транснефть Верхняя Волга - Транснефтемаш 1 1
Сибпромстрой 1 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
НЛК - Невская логистическая компания 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
ФосАгро 176 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Акрон ГК - Acron 66 1
Ford 434 1
Coca-Cola Company 261 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Правительство Челябинской области 78 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 55
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 17
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
Транспорт - Транспортная телематика - Тахограф НКМ - Навигационно-криптографический модуль - тахографический контроль 33 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 6
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 4
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 362 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3
Оповещение и уведомление - Notification 5943 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
СКАУТ Платформа 24 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 19 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
СКАУТ Безопасное вождение 28 11
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 9
СКАУТ Контроль спецтехники 12 7
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 5
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 3
Космодром Байконур 1072 3
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 25 3
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 3
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 20 2
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 2
Штрих-М Тахо RUS 5 2
Интерфакс X-Compliance 3 2
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 12 2
Linux OS 11533 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Amazon Scout 38 2
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 17 1
Mandriva Linux 87 1
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NASA Mars Polar Lander 23 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
Висневский Юрий 16 12
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