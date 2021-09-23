Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СКАУТ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 177
СКАУТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭФКО ГК 10 2
|Volvo Cars 155 1
|Unilever - Юнилевер Русь 55 1
|Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 6 1
|Акрон ГК - Akron Holding 19 1
|Славянка ГК 18 1
|Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 3 1
|Слобода 5 1
|Транснефть 159 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 2
|Исаев Дмитрий 11 7
|Останина Мария 3 2
|Иванов Дмитрий 42 1
|Паньков Борис 15 1
|Висневский Юрий 11 1
|Федулов Кирилл 31 1
|Кувшинов Александр 3 1
|Яковлев Александр 21 1
|Замятин Алексей 1 1
|Полянских Алексей 1 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766317, в очереди разбора - 670003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766317, в очереди разбора - 670003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru