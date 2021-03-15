АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы

АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), продолжая цифровизацию корпоративных бизнес-процессов, завершило автоматизацию процедур найма персонала с использованием платформы «СКАУТ-Интерфакс». Это, в частности, позволило перевести работу с соискателями в цифровой формат.

С запуском системы кандидаты получили возможность без личного визита в кадровую службу заполнять анкету и давать согласие на обработку персональных данных через веб-интерфейс на корпоративном портале «Фосагро». Система предостерегает кандидатов от непроизвольных ошибок, автоматически проверяет введенные данные на корректность, помогает в заполнении. Все анкеты защищены от несанкционированного доступа, кандидаты идентифицируются с помощью кода, посылаемого по SMS. В случае, если под рукой нет необходимых документов, заполнение можно отложить на время с сохранением всех введенных данных.

«Учитывая пандемию, мы смогли оценить преимущества новой системы: весь процесс взаимодействия с кандидатом проходит удаленно, без визита в кадровую службу. Сотрудникам кадровой службы теперь не нужно находиться в офисе, сканировать документы, загружать данные в кадровые системы», - говорит Маргарита Котлярова, директор по персоналу и социальной политике АО «Апатит».

Согласно предварительным подсчетам, применение «СКАУТ-Интерфакс» на трех из четырех производственных комплексов АО «Апатит» позволит существенно сократить количество посещений кандидатами кадровой службы лично. Время обработки анкет кадровыми службами уже снизилось в 2-2,5 раза. При этом в филиалах компании в Череповце, Балаково и Кировске больше половины сотрудников кадровой службы, занимающихся подбором персонала, удалось перевести на дистанционную работу.

Система обеспечила единый регламент работы кадровых служб на всех предприятиях, упростила выполнение обязательных кадровых процедур.

Платформа «СКАУТ», которая уже внедрена в целом ряде российских компаний, обеспечивает автоматизацию внутренних бизнес-процессов компаний, объединяя данные из внутренних и внешних источников и взаимодействуя с корпоративными информационными системами, такими как ERP, CRM, кадровая, закупочная и другие. «СКАУТ» внедряется на стороне заказчика и адаптируется под его конкретные потребности, обеспечивая единое информационное пространство для принятия решений на основе анализируемой информации. В частности, ряд крупных компаний уже используют модуль «СКАУТ» для автоматизации процессов проверки контрагентов с использованием, с одной стороны, данных из информационных систем группы «Интерфакс» (СПАРК, X-Compliance, СКАН и других), с другой, сведений из внутренних баз данных.

По словам исполнительного директора службы финансово-экономической информации Группы «Интерфакс» Андрея Исаева, новый модуль платформы «СКАУТ» был разработан в партнерстве с АО «Апатит». «Этот совместный проект дал нам уникальную возможность «оцифровать» кадровые процессы одной из крупнейших промышленных компаний страны и привлечь к апробированию нашего решения лучших специалистов в области кадровой безопасности», - подчеркнул он.