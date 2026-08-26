Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Транспортная телематика Тахограф НКМ Навигационно-криптографический модуль тахографический контроль
- Тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.
- Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер
- Транспорт
- Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform
- Управление автопарком - Fleet management
- TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта
- ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 34, упоминаний - 43
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 6
|Исаев Дмитрий 58 3
|Висневский Юрий 16 2
|Останина Мария 3 2
|Андронов Андрей 10 2
|Мирошин Геннадий 2 2
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Шпак Василий 279 1
|Акиндинов Александр 1 1
|Александров Игорь 4 1
|Савин Андрей 15 1
|Луговой Андрей 18 1
|Щербаков Владимир 7 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Полянских Алексей 1 1
|Домрачев Александр 1 1
|Зверев Андрей 59 1
|Конягин Кирилл 9 1
|Хадонова Светлана 14 1
|Макаренко Владимир 19 1
|Томашко Юрий 6 1
|Прокопенко Виктор 3 1
|Антоненков Александр 1 1
|Бушин Сергей 2 1
|Устюжанин Павел 1 1
|Батаков Дмитрий 1 1
|Гайлит Юрий 3 1
|Райкевич Алексей 129 1
|Сергутин Константин 1 1
|Хахинова Александра 7 1
|Рокка Юлия 1 1
|Линникова Ольга 1 1
|Мишустин Михаил 789 1
|Евтушенко Олег 145 1
|Макаров Алексей 69 1
|РИА Новости 1038 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8633 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4004 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.