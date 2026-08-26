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Транспорт Транспортная телематика Тахограф НКМ Навигационно-криптографический модуль тахографический контроль

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.08.2026 Бизнес увеличил закупки систем контроля транспорта на 35% 1
18.09.2025 АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте 1
14.08.2024 В России создан «ускоренный» ГЛОНАСС для смартфонов - аналог американского A-GPS 1
20.02.2023 Автобусы Обнинска обкатывают умные технологии 1
01.08.2022 Правительство определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Стало известно, кто получит льготы 1
11.09.2020 Концерн «Автоматика» отмечает рост спроса на навигационно-криптографические модули тахографа 1
30.04.2020 «Автоматика» установит цифровые тахографы на транспорт компании «Тандер» 1
13.04.2020 «Автоматика» поставила более 7 тыс. навигационно-криптографических модулей тахографов 1
25.12.2019 «Автоматика» разработала защищенные микропереключатели для автомобильных дверей 1
28.11.2019 «Автоматика» поставила более 15 тысяч модулей тахографов 2
01.11.2019 В 2020 году в России появятся виртуальные паспорта водителей 1
27.08.2019 Российское навигационное оборудование обеспечивает безопасность водителей в Бразилии 1
06.08.2019 «Автоматика» начала первые поставки блоков криптозащиты для тахографов 1
23.05.2019 Ростех представил новую модель тахографа для контроля движения автотранспорта 2
01.03.2019 «Автоматика» представила навигационно-криптографический модуль тахографа 1
29.11.2018 «Ростех» выпустил приборы для контроля за водителями автобусов и грузовиков 2
23.10.2018 Представлено масштабное обновление системы управления грузоперевозками Traft-Online 1
19.12.2017 Городские и пригородные автобусы оснастят тахографами 1
30.03.2017 «Главный бенефициар» российской реформы кассовых аппаратов объявлен во всемирный розыск 1
30.09.2016 «Скаут» разработал модем для контроля транспорта без передачи данных по GSM-сетям 1
30.08.2016 ГК «Скаут» выпускает модуль мониторинга, интегрированный с тахографом «Атол Drive Smart» 3
17.08.2016 Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые 1
01.03.2016 Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц 1
12.01.2016 Система «Скаут» интегрирована с тахографом «Меркурий» 2
23.07.2015 ГК «Скаут» представила решение для контроля работы топливозаправщиков 1
17.04.2015 Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS» 2
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга 1
20.11.2014 «Омникомм-Сервис» будет устанавливать тахографы «Штрих-Taxo RUS» 1
22.09.2014 Предприятие Росэлектроники представило современный комплекс автоматизации командно-наблюдательного пункта 1
03.09.2014 «Континентал» и «СпейсТим холдинг» объединили возможности тахографического контроля и мониторинга транспорта 1
30.07.2014 Fort Telecom запустил продажи терминала Fort-111 Taho 2
19.02.2014 «Атол» представил тахограф нового поколения «Атол Drive 5» 1
20.01.2014 500 школьных автобусов в Курганской области оборудованы системой мониторинга Omnicomm 1
22.04.2013 В России появился новый сегмент рынка криптозащиты информации 2

Публикаций - 34, упоминаний - 43

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1840 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 8
СКАУТ 81 7
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 325 3
Атлас-Карт 15 2
ГЛОНАСС АО 281 2
Омникомм - Omnicomm 173 2
Штрих-М НТЦ 65 2
Galileosky - ГалилеоСкай 22 1
Ростех - Радиозавод 70 1
Инкотекс 12 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 110 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 60 1
Интеллект-сервис 36 1
Морион 17 1
Тахограф-Сервис 1 1
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
Навиторинг - Navitoring 2 1
МЕТТЭМ - МЕТТЭМ ТД - ФДО-МЕТТЭМ - МЕТТЭМ-Технологии - МЕТТЭМ-М 2 1
ТахоТренд 2 1
Безант 3 1
МегаФон 10802 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5817 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1699 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1273 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
ИКС - Цитадель ГК 110 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1109 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 1
Альтаир МТУ - Монтажно-технологическое управление 3 2
Traft - Трафт 23 2
Рустахоконтроль - Ассоциация организаций в сфере развития системы тахографического контроля 2 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 258 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 11 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
ЭФКО ГК 33 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Серния Инжиниринг 6 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
АВТ - АвтоВазТранс 3 1
Связной ГК 1401 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1065 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
GFG - Lamoda - Купишуз 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Газпром нефть 730 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Транснефть 335 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 763 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1540 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3941 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5984 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13935 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3075 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5212 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13397 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29755 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13523 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10618 3
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 365 3
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2568 2
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2789 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6868 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2979 12
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 19 5
СКАУТ Платформа 24 5
АТОЛ Drive smart - АТОЛ Драйв - цифровой тахограф 5 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 4
СКАУТ Безопасное вождение 28 3
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 3
Штрих-М Тахо RUS 5 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 557 3
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Атлант-КА - тахограф 2 2
СКАУТ Контроль спецтехники 12 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Омникомм - Omnicomm Online 58 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1047 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2445 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 1
Омникомм - Omnicomm Optim 18 1
ГЛОНАСС АО - А-ГНСС - А-ГЛОНАСС 4 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1370 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1445 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 770 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 532 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2558 1
Кабанов Владимир 178 6
Исаев Дмитрий 58 3
Висневский Юрий 16 2
Останина Мария 3 2
Андронов Андрей 10 2
Мирошин Геннадий 2 2
Рогозин Дмитрий 104 1
Лукацкий Алексей 140 1
Шпак Василий 279 1
Акиндинов Александр 1 1
Александров Игорь 4 1
Савин Андрей 15 1
Луговой Андрей 18 1
Щербаков Владимир 7 1
Леонова Татьяна 4 1
Емельянов Станислав 67 1
Полянских Алексей 1 1
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Зверев Андрей 59 1
Конягин Кирилл 9 1
Хадонова Светлана 14 1
Макаренко Владимир 19 1
Томашко Юрий 6 1
Прокопенко Виктор 3 1
Антоненков Александр 1 1
Бушин Сергей 2 1
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Батаков Дмитрий 1 1
Гайлит Юрий 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3461 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 1
Сингапур - Республика 1957 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 1078 1
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Оптимизация затрат - Cost optimization 979 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 732 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3113 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 271 1
РИА Новости 1038 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4004 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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