В 2020 году в России появятся виртуальные паспорта водителей

Транспортная компания Traft в 2020 году планирует завершить работу над созданием системы оценки и рейтинга водителей грузовиков. Единая электронная база водителей и их автомобилей появится в виде виртуального паспорта, в котором будет подробно расписано их соответствие современным требованиям к перевозчику.

Перечень критериев будет довольно обширен, рассказал коммерческий директор компании Traft Андрей Савин. Среди них - соблюдение сроков подачи автомобиля и закрытия заказов, соблюдение правил ПДД, техническое состояние автомобиля, умение пользоваться трекинговыми мобильными приложениями и правильно оформлять документы, вежливость и коммуникабельность, наличие разрешения на заезд в центр, работа на погрузке и загрузке и пр. По словам Савина, сбор и обработка информации первоначально будут осуществляться через систему Traft-Online, однако в перспективе, по мере роста охвата системы, к ней к можно будет подключать и другие приложения, а также тахографы.

По итогам оценки водителя система будет выставлять ему итоговый балл, однако заказчики смогут указывать наиболее приоритетные для себя критерии и выбирать водителя в первую очередь по нужным параметрам.

Необходимость прозрачной оценки водителя наиболее актуальна сейчас, когда активно развиваются «обезличенные» агрегаторы грузоперевозок, а заказчики хотят быть уверены в надежности перевозки.

«Скоринг централизованных платформ, агрегирующих с одной стороны водителей, а с другой грузовладельцев, за редким исключение позволяет сегодня оперативно «пробить» водителя лишь по некоторым ключевым параметрам. Безусловно, розыск водителя, откровенные нарушения идентифицируются сразу, однако большинство опасностей для грузовладельцев кроется в «дремлющих» ситуациях. Например, водитель давно не проходил ТО на своем ТС или был замечен в покупке удостоверения, рано или поздно это приведет к аварии, когда физически изношенный автомобиль просто сломается на полпути, и хорошо если только сорвет срочный заказ, а не погубит чью-то жизнь. Проверку нужно вести сразу на глубинном уровне. Таким образом, наиболее дисциплинированные водители будут получать больше работы, что простимулирует естественную конкуренцию», - отметил Савин.

Традиционные логистические компании с помощью электронного паспорта смогут избежать ситуаций, когда менеджеры отдают приоритет водителям на основе хороших с ними отношений, но не учитывая их профессиональные качества.

Система оценки водителей работает в Traft с этого года. В следующем же планируется создать полноценный виртуальный паспорт с ID водителей, их данными и рейтингами, который будет доступен бизнесу по первому же запросу. Компания рассчитывает, что в течение пары лет к проекту присоединятся основные транспортные компании и индивидуальные предприниматели, а сам проект станет единой картотекой для самостоятельной проверки контрагентов и водителей по принципу «Контур.Фокус» или ATI.SU в логистической отрасли.

Кроме того, на базе паспорта водителя планируется активно развивать и различные программы привилегий для их владельцев – накопительные скидки на топливо или страховки, если рейтинг в категории безаварийной езды будет соответствовать повышенным показателям.

Аналогичные механизмы сегодня вовсю обсуждаются и вне логистической отрасли. Так, первое чтение законопроекта по индивидуализации системы тарифообразования ОСАГО прошло в Госдуме 15 октября. В результате реформы аккуратные и безаварийные водители станут платить за полис меньше. У водителей, имеющих грубые нарушения и малый стаж вождения, полис станет дороже. К грубым нарушениям относится проезд на красный свет, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и некоторые другие нарушения.

По данным ГИБДД, в 2018 году количество ДТП с участием пьяных водителей грузовиков выросло на 6,7% по сравнению с 2017 годом, до 429 случаев. Всего же за год произошло почти 11 тыс. аварий с участием грузовых автомобилей (рост 0,1%) и 5,8 тыс. аварий с участием автобусов. По оценкам самих транспортных компаний, от 70 до 90% водителей хотя бы раз воровали товар, топливо или накручивали себе время. Что касается сообщений о краже грузов, то по масштабам этой проблемы Transported Assets Protection Association (ТАРА - европейскую ассоциацию, которая занимается криминальными проблемами, связанными с доставками грузов) поставила Россию на шестое место. Ежегодный ущерб от хищения грузов на транспорте путем мошенничества в 2017 и 2018-м годах составлял около 1,4 млрд руб, посчитала компания «Контроль рисков».