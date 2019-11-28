«Автоматика» поставила более 15 тысяч модулей тахографов

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» сообщил о том, что поставил более 15 тыс. навигационно-криптографических модулей (НКМ) тахографа в интересах крупнейших отечественных компаний-производителей тахографов. В связи с изменениями в законодательстве, предусматривающими обязательное оснащение транспортных средств тахографами с блоком СКЗИ, концерн отмечает большую заинтересованность заказчиков в НКМ и планирует поставить еще не менее 10 тыс. единиц продукции до конца года.

С 1 ноября 2019 г. в России вступили в силу новые требования к частным перевозчикам: все грузовики массой свыше 3,5 тонны и все автобусы должны быть оснащены тахографами, в связи с чем потребность в тахографах с СКЗИ на отечественном рынке стремительно возросла.

Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство блок СКЗИ тахографа (НКМ) является компонентом тахографа, предназначенным для проведения процедур аутентификации объекта и обеспечения защиты информации, обрабатываемой и хранимой в тахографе в соответствии с законодательством России. Устройство представляет собой средство защиты информации класса КС3 и способно противостоять соответствующим кибератакам. С помощью НКМ версии 2.11 повышается безопасность автотранспортных перевозок и обеспечивается контроль режима эксплуатации транспортного средства.

Концерн «Автоматика» вышел на рынок навигационно-криптографических модулей тахографа в 2019 г. Предприятие внесено в базу «Росавтотранса» как производитель навигационно-криптографических модулей тахографа с версией программного обеспечения v.2.11. Данное устройство стало еще одним продуктом, реализуемым Концерном «Автоматика» в рамках стартовавшей в 2018 г. программы диверсификации.

«В связи с изменениями законодательства тахограф с блоком СКЗИ стал крайне востребованным решением среди заказчиков. Будучи одним из ключевых поставщиков навигационно-криптографических модулей тахографа концерн "Автоматика" планирует активно развивать данное направление гражданской продукции, а также поставить еще как минимум 10 тыс. единиц до конца 2019 г.», – сказал генеральный директор концерна Владимир Кабанов.