В России создан «ускоренный» ГЛОНАСС для смартфонов - аналог американского A-GPS

В АО «ГЛОНАСС» заявили о создании технологии ускорения определения местоположения на смартфонах. Компания обещает, что А-ГЛОНАСС будет работать не хуже американской A-GPS, а ожидание станет незаметным для пользователя.



Российская технология

Первую в России технологию для ускорения определения местоположения на смартфонах разработало АО «ГЛОНАСС», пишет РИА «Новости», ссылаясь на заявление главы компании Алексея Райкевича.

Технология называется А-ГЛОНАСС (А-ГНСС) и, по словам Райкевича, является аналогом западного А-GPS. Продукт уже внесен в единый реестр отечественного ПО.

«А-ГЛОНАСС» готова к установке на смартфоны с отечественными операционными системами, на российскую аппаратуру спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб (кнопки SOS) и тахографы», — сказал глава АО «ГЛОНАСС».

Скоростное определение координат

ГЛОНАСС — это российский аналог GPS, работа над которым ведется с середины XX века. В большинстве современных навигационных устройств помимо американской GPS используется нескольких других спутниковых систем: российская ГЛОНАСС, европейская Galileo китайская BeiDou.

Обработка мобильными устройствами координат от глобальных навигационных спутниковых систем требует от десятков секунд до нескольких минут, как сказал Райкевич агентству, при этом плотная застройка в городах мешает приему спутникового сигнала.

«Наша технология позволяет сделать незаметным для человека ожидание, необходимое для определения точного местоположения при открытии приложений, электронных карт и навигаторов за счет передачи вспомогательных данных через интернет, мобильные сети связи и Wi-Fi», — объяснил Райкевич. Он добавил, что разработка не имеет аналогов в нашей стране и большинство мобильных устройств используют иностранное решение.

A-GPS (Assisted GPS) работает по тому же принципу. Когда в 2007 г. финская компания Nokia презентовала ее установку на свои телефоны, она гарантировала задержку не более одной минуты.

Импортозамещение и безопасность

Райкевич считает, что А-ГЛОНАСС сможет обеспечить качественное импортозамещение А-GPS и «в отличие от зарубежных аналогов российская технология не передает данные о местоположении мобильного устройства на сервера иностранных компаний».

«А-ГЛОНАСС с точки зрения наземной навигации исключает зависимость России от зарубежных технологий и оборудования, от отключения или искусственного ограничения работы подобных решений», — прокомментировал замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Однако власти в России могут сами заблокировать GPS. В октябре 2022 г. московские таксисты уже заявляли о проблемах с GPS, что могло быть связано с работой государственных служб безопасности.

На полном «выдворении» GPS из страны, как сообщал CNews, в конце весны 2023 г. настаивал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Свое предложение он разместил в личном Telegram-канале «Рогозин на фронте» 30 мая 2023 г., почти сразу после того, как стало известно о массированной атаке беспилотников по Москве.