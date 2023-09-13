Яндекс выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS

«Яндекс» научил «Навигатор» и «Карты» очень точно ориентироваться в пространстве по сигналам точек доступа Wi-Fi, если работают глушилки навигационных систем. Опрос точек Wi-Fi приложения осуществляют десятки раз в минуту.

GPS больше не нужна

«Яндекс» сообщил CNews о запуске новых версий приложений «Карты» и «Навигатор» для борьбы с блокировкой GPS в России. В последние месяцы, особенно после событий мая 2023 г., в России участились случаи принудительной блокировки навигационных систем, которые в стране используются для пешей, автомобильной и велосипедной навигации.

13 сентября 2023 г. российский интернет-гигант обучил «Карты» и «Навигатор» очень точно вести пользователей по маршруту, даже если навигационные системы не работают. Для этого они используют не спутники, а точки доступа Wi-Fi, отслеживая местоположение пользователя по их координатам. Эта опция появилась в приложениях немного раньше, но теперь они умеют опрашивать точки не пару раз в минуту, а десятки раз чаще.

Фото: Яндекс Глушилки пользователям «Карт» и «Навигатора» больше не страшны

Опрос беспроводных точек доступа осуществляется каждые две-три секунды, что позволяет приложениям точнее понимать, где в текущий момент времени находится пользователь. Но по умолчанию в современных смартфонах действует ограничение на количество опросов Wi-Fi, и его потребуется отключить вручную.

Как все настроить

Чтобы «Карты» и «Навигатор» могли вести пользователя по маршруту даже там, где работают глушилки GPS, нужно в первую очередь обновить приложения до самой последней версии, после чего отключить ограничение на опрос точек Wi-Fi. В зависимости от производителя смартфона эта процедура выполняется по-разному, и потому «Яндекс» создал отдельный сайт с инструкцией для телефонов самых популярных в России марок.

На момент выпуска материала он позволял снять ограничение на смартфонах Xiaomi, Poco, Redmi, Samsung, OnePlus, Oppo и Realme. Устройства этих брендов, за исключением Samsung, поставляются в Россию по «белым» схемам – у OnePlus с недавних пор тоже есть официальный дистрибьютор в России.

Например, на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco для этих целей придется сначала активировать скрытое настроек для разработчиков – нужно зайти в приложение «Настройки», выбрать «О телефоне», в этом окне семь раз кликнуть по фразе «Версия MIUI», после чего снова зайти в «Настройки», выбрать «Расширенные настройки» и в самом низу списка кликнуть на «Для разработчиков». В этом меню будет опция «Отключение запросов Wi-Fi», которую необходимо деактивировать. Если она уже выключена, нужно оставить как есть, но по умолчанию ползунок стоит в положении «Вкл.».

На смартфонах других марок общий принцип выполнения задачи не меняется, но меню «Для разработчиков» открывается немного иначе. Например, в смартфонах Realme для доступа к нему нужно зайти в «Настройки», выбрать «О телефоне», затем «Радиомодуль и ядро», после семь раз нажать на «Номер сборки», вернуться на начальный экран «Настроек», перейти в пункт «Система» и выбрать «Режим разработчика».

Навигация для избранных

После проделанных действий можно открывать приложение «Карты» или «Навигатор» и не бояться сбиться с маршрута из-за глушилок. Чтобы все работало корректно, нужно держать модули Wi-Fi и Bluetooth включенными. «Мы обновили алгоритмы геолокации, чтобы они учитывали при геопозиционировании не только спутник, но сигналы вышек сотовой связи и точки доступа Wi-Fi», – сообщили CNews представители «Яндекса». Так что для наиболее качественной навигации стоит включить еще и мобильный интернет.

Но подготовленная «Яндексом» инструкция пригодится не всем. Например в древних Android-смартфонах этой опции нет – она доступна только в ОС Android 10 (2019 г.) и новее. Но если на смартфоне пользователя установлена свежая версия Android, «лайфхак» от «Яндекса» тоже не сработает, если на корпусе гаджета написано Huawei или Honor.

В список исключений также входят все до единого смартфоны Apple iPhone, включая новейший iPhone 15, показанный 12 сентября 2023 г. и на момент выхода материала еще не поступивший в продажу. На вопрос редакции CNews о причинах таких ограничений представители «Яндекса» ответили. Что в iOS и старых версиях Android возможность отключить ограничение по количеству опросов Wi-Fi отсутствует.

С чем именно борется «Яндекс»

Подавляющее большинство россиян используют смартфон или планшет для пешей, велосипедной или автомобильной навигации – почти никто не использует бумажные карты, поскольку это неудобно и долго. К тому же они обновляются далеко не так часто, как хотелось бы и, в конце концов, не показывают расположение камер и то, за что они могут оштрафовать.

В России в 2023 г. возникли затруднения при навигации на местности с помощью гаджетов. Это характерно для крупных городов России, особенно для Москвы и ее центра, что очень мешает, например, работе таксистов.

«Яндекс навигатор» – один из наиболее популярных сервисов в своей сфере среди конкурентов которого – «2ГИС», «Навител навигатор» и др. Новая опция «Навигатора» позволяет не зависеть от GPS, тем более в городах-миллионниках, где людей каждую секунду окружают десятки публичных и частных точек Wi-Fi.

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Стоит отметить, что в России существует вероятность полной блокировки GPS – на этом, как сообщал CNews, еще в конце весны 2023 г. очень настаивал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что россиянам, постоянно перемещающимся по навигатору, всенепременно нужно «учить матчасть и карты», но позже вспомнил о существовании ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС – это российский аналог GPS, работа над которым ведется с середины XX века. Современные смартфоны, в большинстве своем, поддерживают эту систему, но нет никакой гарантии, что при необходимости власти или силовые структуры не начнут глушить еще и ее.

«Геолокация – одна из наиболее важных функций, так как карты каждый день используют тысячи людей. Учитывая недавние сложности с GPS, обновление очень своевременное и важное. Если при этом не будет негативных эффектов в виде быстро разряжающейся батареи, оно поможет тысячам пользователей», – сообщил CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass.