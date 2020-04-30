«Автоматика» установит цифровые тахографы на транспорт компании «Тандер»

«Монтажно-технологическое управление «Альтаир» концерна «Автоматика» выбрано подрядчиком на установку цифровых тахографов на грузовые транспортные средства компании «Тандер». Всего цифровыми тахографами нового поколения АТОЛ Drive smart будут оснащены несколько десятков автомобилей, предназначенных для перевозки крупногабаритных грузов. Контракт должен быть выполнен в срок до 1 июля. Соответствующий договор был заключен с акционерным обществом «Тандер».

Тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на автотранспортных средствах. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

«Мастерская предприятия полностью мобильна и укомплектована всем необходимым оборудованием и расходными материалами для установки цифровых тахографов», - сказал временный генеральный директор «МТУ «Альтаир» Александр Акиндинов.

МТУ «Альтаир» занимается проектированием, установкой и наладкой монтажного и специального оборудования; пусконаладочными работами на объектах космодромов Роскосмоса и полигонов Минобороны России, а также выполняет заказы на коммерческих и жилых объектах; оказывает различные услуги, в том числе по установке, обслуживанию и замене тахографов.