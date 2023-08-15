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Fleetcor Technologies FleetCor Eastern Europe Петрол Плюс Регион
Fleetcor Technologies, Inc. — участник рынка предоставления специализированных платежных решений для бизнеса. Основным видом таких решений является топливная карта — аналог банковской карты для оплаты топлива на АЗС по безналичному расчету. Компания «Передовые платежные решения» стала первым российским подразделением Fleetcor в 2008 году.
СОБЫТИЯ
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Fleetcor Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Геллерман Михаил 77 1
|Долонкинова Светлана 1 1
|Сивцев Илья 174 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Ветров Михаил 17 1
|Перекрест Андрей 10 1
|Дубинин Виталий 2 1
|The Banker 6 1
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