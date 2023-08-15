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Fleetcor Technologies FleetCor Eastern Europe Петрол Плюс Регион

Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион

Fleetcor Technologies, Inc. — участник рынка предоставления специализированных платежных решений для бизнеса. Основным видом таких решений является топливная карта — аналог банковской карты для оплаты топлива на АЗС по безналичному расчету. Компания «Передовые платежные решения» стала первым российским подразделением Fleetcor в 2008 году.

СОБЫТИЯ

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15.08.2023 Новым собственником оператора «Передовые Платежные Решения» стала Kismet Capital Group 2
05.07.2023 Михаил Геллерман присоединился к команде ГК «Астра» 1
10.11.2022 Linxdatacenter возглавил Михаил Ветров 1
28.06.2019 Виталий Дубинин - На рынке мобильной разработки меняются источники денег 1
26.04.2016 В Omnicomm Online интегрирован процессинг топливных карт 3
17.03.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировала сеть АЗС «Таймырской топливной компании» 1
15.03.2005 НКТ покупает TeraCom 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Fleetcor Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
АйТи - Айти Смарт системы 23 1
Ростелеком 10948 1
9594 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Linx - Связь ВСД 163 1
АйТи 1519 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
СКАУТ 81 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
АйТи-Ойл 36 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 16 2
Норникель - ТТК - Таймырская топливная компания 2 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Тарханы Губернский банк 1 1
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 1
Капитал МС 1 1
Sodexo - Содэксо 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Татнефть 243 1
Газпром нефть 725 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Capital Group 85 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
АвтоВАЗ - Авто Финанс Банк - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 17 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Транспорт - Топливная карта - Fuel card - карта, используемая для автоматизации оплаты топлива на АГНКС, АГЗС или АЗС 3 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
Омникомм - Omnicomm Online 58 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
Nuvia Phoenix 147 1
Microsoft Office 4170 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Linx Cloud 92 1
Геллерман Михаил 77 1
Долонкинова Светлана 1 1
Сивцев Илья 174 1
Емельянов Станислав 67 1
Ветров Михаил 17 1
Перекрест Андрей 10 1
Дубинин Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
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Европа Восточная 3138 2
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Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
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