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Linxdatacenter возглавил Михаил Ветров

Linxdatacenter, провайдер облачных решений и сервисов в области хранения данных на базе собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, объявил о назначении Михаила Ветрова генеральным директором компании.

8 ноября 2022 г. на должность генерального директора Linxdatacenter назначен Михаил Ветров. Его ключевой задачей станет стратегическое управление компанией с фокусом на дальнейшее развитие центров обработки данных (ЦОД) как в текущих, так и в новых регионах присутствия, масштабирование облачных сервисов и выход на новые клиентские сегменты с целью увеличения доли рынка и выручки от основных направлений бизнеса.

Андрей Перекрест, до этого возглавлявший Linxdatacenter, остается в компании в роли технического директора и сконцентрируется на инфраструктурном развитии и операционном управлении. Компания поблагодарила Андрея Перекреста за его вклад в укрепление инженерной и ИТ-инфраструктуры в текущих сложных экономических условиях, развитие команды и сервисов.

Михаил Ветров имеет более чем 20-летний опыт стратегического и операционного управления российскими подразделениями международных компаний и крупными российскими компаниями с распределенными командами. С 2018 г. и до недавнего времени Михаил Ветров занимал пост вице-президента компании «Fleetcor Восточная Европа», глобального провайдера услуг в сфере корпоративных платежей, где курировал текущие операции, запуск новых цифровых каналов продаж и коммуникаций с клиентами, agile-трансформацию компании, которые позволили кратно вырастить бизнес и ускорить в 2 раза запуск новых продуктов на рынке.

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В период с 2013 по 2017 гг. Михаил уже возглавлял Linxdatacenter, под его руководством компания выросла вдвое, проведена модернизация ЦОДа в Москве, проектные мощности по стойко-местам были увеличены в 2 раза, за короткий срок удалось достичь почти 100-процентного использования ресурсов дата-центра новыми клиентами, также запущена в коммерческую эксплуатацию облачная платформа LinxCloud.

«Я рад снова присоединиться к команде Linxdatacenter для решения новых задач, которые стоят перед компанией, используя весь полученный опыт. Российский рынок облачных сервисов и услуг ЦОД ежегодно демонстрирует двузначные темпы роста, компании ощущают потребность в качественных ИТ-услугах для реализации стратегии цифровой трансформации и роста бизнеса. Свою задачу вижу в том, чтобы максимально поддержать рост бизнеса наших клиентов, обеспечив им доступ к современных технологиям, сфокусироваться на новых клиентских нишах в российском корпоративном сегменте и государственном секторе, а также вывести компанию на новый этап развития с опережающей рынок динамикой. Уверен, что эффективная и слаженная работа всех подразделений компании, а также современная и надежная инфраструктура позволят достичь этих амбициозных результатов», – сказал Михаил Ветров. 

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