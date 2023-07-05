Михаил Геллерман присоединился к команде ГК «Астра»

Компания «Рупост» (входит в ГК «Астра») объявила о назначении Михаила Геллермана генеральным директором. Его ключевой задачей станет масштабирование бизнеса за счет усиления продуктового стека, включающего RuPost и WorksPad, инновационными решениями, возможностями и сервисами, востребованными рынком.

Ранее Михаил Геллерман работал на позиции топ-менеджера в Sodexo, «Ренессансе», Nestle и Gillette, а затем был вице-президентом по продажам в Восточной Европе во Fleetcor Technologies – поставщика решения по безналичной оплате топлива на АЗС через приложение или топливную карту, а также других платежных решений для бизнеса.

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«Передо мной поставлена амбициозная задача: вывести компанию на уровень миллиардного бизнеса за счет развития системы защищенных мобильных рабочих мест WorksPad и самой современной корпоративной почты RuPost. Достижение этой цели вполне реально, так как WorksPad уже известен на рынке, а RuPost востребована и крупными enterprise-заказчиками, и средними, и даже небольшими B2B-компаниями благодаря удобству эксплуатации и легкости миграции с MS Exchange. Обоими продуктами сейчас пользуются крупнейшие российские ритейлеры, консалтинг, финансовые организации, включая банки из топ-10, а также заказчики из горно-металлургической и авиастроительной отраслей», – сказал Михаил Геллерман, генеральный директор компании «Рупост».

«Я уверен, что обширный профессиональный опыт, многочисленные успехи и сильная репутация Михаила на B2B-рынке позволят нам эффективно развивать продукты RuPost и WorksPad и оперативно реализовывать востребованные функциональные возможности и сервисы, чтобы для пользователей всегда были очевидны преимущества нашего софта», – сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».