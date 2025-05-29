Advantum - Адвантум

Компания Адвантум – отечественный производитель программного обеспечения для комплексного управления транспортной логистикой. Компания работает преимущественно на рынке сетевого ритейла, фармацевтического производства и дистрибьюции, а также регулярно реализует проекты для государственного сектора и ряда нишевых сегментов, в том числе, и для промышленности. Адвантум разрабатывает глобальные высоконагруженные облачные системы, которые имеют возможность интеграции с любыми внешними корпоративными системами и локальной ИТ-инфраструктурой.

