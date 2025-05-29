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Advantum Адвантум
Компания Адвантум – отечественный производитель программного обеспечения для комплексного управления транспортной логистикой. Компания работает преимущественно на рынке сетевого ритейла, фармацевтического производства и дистрибьюции, а также регулярно реализует проекты для государственного сектора и ряда нишевых сегментов, в том числе, и для промышленности. Адвантум разрабатывает глобальные высоконагруженные облачные системы, которые имеют возможность интеграции с любыми внешними корпоративными системами и локальной ИТ-инфраструктурой.
УПОМИНАНИЯ
Advantum и организации, системы, технологии, персоны:
|КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 348 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149019 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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