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Advantum Адвантум

Advantum - Адвантум

Компания Адвантум – отечественный производитель программного обеспечения для комплексного управления транспортной логистикой. Компания работает преимущественно на рынке сетевого ритейла, фармацевтического производства и дистрибьюции, а также регулярно реализует проекты для государственного сектора и ряда нишевых сегментов, в том числе, и для промышленности. Адвантум разрабатывает глобальные высоконагруженные облачные системы, которые имеют возможность интеграции с любыми внешними корпоративными системами и локальной ИТ-инфраструктурой.
 

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 ЦЕМРОС внедрил A.TMS от Advantum 1
26.02.2021 «Адвантум» разработала систему «Цифровой экспедитор» для транспортной логистики 1
03.08.2020 «Адвантум» и «Кама-Грузовик» создали комплексное решение для перевозки температурных грузов 1
24.03.2015 «Скаут» и Navitel произвели интеграцию своих систем мониторинга транспорта 1
22.08.2014 «Скаут» и «Антор» произвели интеграцию своих систем ГЛОНАСС/GPS-мониторинга транспорта 1
22.04.2009 За два года PM Expert выполнила более 15 проектов для «Тойота Мотор» 1
23.11.2007 City Guide в Москве: первые итоги 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Advantum и организации, системы, технологии, персоны:

СКАУТ 77 2
Atlas Group - Atlas Delivery - КаргоОнлайн - CargoOnline - цифровой мультимодальный экспедитор России 4 2
Antor - Антор Бизнес Решения 13 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 10 2
PM Expert - ПМ Эксперт 117 1
АвтоТрекер 99 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Яндекс - СМИлинк 15 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Микротест 278 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 348 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1348 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1890 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 343 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2882 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1985 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1738 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10430 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 466 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2224 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2230 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3815 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 529 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3191 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6862 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11547 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2143 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 266 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8870 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 354 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30556 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3355 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 1
СКАУТ Платформа 24 1
Advantum ThermoFleet - Advantum ThermoFleet Warehouse (TFW) 1 1
МТС - Navitel - Навител Мониторинг 5 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 478 1
Antor MonitorMaster 2 1
Перевезенцев Сергей 2 1
Ожаровский Александр 5 1
Лаврентьев Павел 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19231 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7368 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2998 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2424 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5594 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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