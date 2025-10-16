Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Розница
|

«Ашан» внедрил российскую систему A.TMS компании «Адвантум»

Ритейлер «Ашан» завершил внедрение системы A.TMS с модулем маршрутизации компании «Адвантум». Проект стал частью программы импортозамещения и цифровизации логистики – ключевого направления в развитии федеральной сети.

Теперь «Ашан» управляет доставками через единый цифровой контур: рейсы контролируются онлайн; водители работают через мобильное приложение и ТСД; система автоматически рассчитывает себестоимость каждого рейса; предиктивная модель помогает управлять инцидентами и задержками.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Решения «Адвантум» уже доказали эффективность в других федеральных сетях и промышленных компаниях, отмечают в компании.

«Цифровая трансформация — один из ключевых приоритетов нашей компании. Внедрение A.TMS позволило нам создать полностью прозрачную систему управления доставками, где каждый этап процесса находится под контролем», — отметили в «Ашан Ритейл Россия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще