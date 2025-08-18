Получите все материалы CNews по ключевому слову
Advantum Адвантум.TMS - A.TMS
A.TMS (система управления транспортом) — модульная платформа для комплексной автоматизации логистики: от планирования маршрутов и назначения перевозчиков до контроля исполнения рейсов и расчёта KPI.
УПОМИНАНИЯ
|18.08.2025
|Axoft начнет поставки решений «Адвантум» для цифровизации логистики 1
|29.05.2025
|ЦЕМРОС внедрил A.TMS от Advantum 1
Advantum и организации, системы, технологии, персоны:
|Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
|Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 151 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378453, в очереди разбора - 741277.
Создано именных указателей - 181095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.