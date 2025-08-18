Разделы

Advantum Адвантум.TMS - A.TMS


A.TMS (система управления транспортом) — модульная платформа для комплексной автоматизации логистики: от планирования маршрутов и назначения перевозчиков до контроля исполнения рейсов и расчёта KPI.

УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 Axoft начнет поставки решений «Адвантум» для цифровизации логистики 1
29.05.2025 ЦЕМРОС внедрил A.TMS от Advantum 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Advantum и организации, системы, технологии, персоны:

Advantum - Адвантум 8 1
ФОРС - Центр разработки 659 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 40 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11829 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 162 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4369 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13127 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7035 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13037 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32733 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10982 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70053 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16520 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 648 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 151 1
Россия - РФ - Российская федерация 152065 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7686 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 331 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19699 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1476 1
