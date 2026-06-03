Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов

«ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов. Об этом CNews сообщили представители «Адвантум».

«ВкусВилл» совместно с «Адвантум» развивает систему управления транспортной логистикой на базе платформы A.TMS с 2021 г. Решение обеспечивает контроль доставки, включая соблюдение температурного режима и своевременность рейсов.

В условиях нестабильной работы GPS-сигналов компании доработали систему и внедрили новые механизмы подтверждения событий рейса. Теперь факт выполнения доставки фиксируется не только по данным геолокации, но и по действиям водителя в мобильном приложении, а также по событиям на стороне точки. В частности, снятие магазина с охраны при приёмке товара используется как независимое подтверждение факта прибытия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В России создан алгоритм, обеспечивающий полную безопасность при реабилитации на экзоскелетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290