ФК «Пульс» завершила этап цифровизации контроля «последней мили» в фармлогистике

Фармацевтический дистрибьютор ФК «Пульс» завершила очередной этап цифровизации логистики совместно с ИТ-компанией Advantum. В рамках проекта компания выстроила систему контроля «последней мили», обеспечивающую прозрачность и управляемость доставки лекарственных средств. Об этом CNews сообщил представитель компании Advantum.

Проект развивался поэтапно. На первом этапе автопарк компании был оснащён терморегистраторами ThermoFleet и внедрена система управления перевозками A.TMS. Это позволило обеспечить базовый контроль температурного режима и выполнения рейсов, а также сформировать единый цифровой контур логистики.

На текущем этапе проект был сфокусирован на глубокой доработке мобильного приложения водителя A.TMS с учетом специфики фармацевтических перевозок и требований к контролю качества доставки.

Приложение было переработано в полноценный цифровой инструмент управления доставкой. Оно обеспечивает фиксацию всех операций по маршруту, контроль температурных режимов и выполнение заданий даже при отсутствии интернет-соединения. Подтверждение передачи груза осуществляется через сканирование, при этом все действия сохраняются локально и автоматически синхронизируются с системой.

Решение интегрировано с WMS и ERP ФК «Пульс», что позволило автоматизировать передачу маршрутов и заданий водителям, а также сбор результатов выполнения рейсов - включая статусы, сканирование и отклонения от регламентов. Дополнительно была доработана логика температурного контроля: учёт термоотсеков, автоматическое завершение контроля после доставки и более точный анализ температурных интервалов.

Проект был масштабирован от пилота в московском филиале до внедрения по всей территории России – от Калининграда до Владивостока. В настоящее время под контролем системы находится более 1 тыс. автомобилей, выполняется порядка 22 тыс. рейсов в месяц, а с цифровыми инструментами ежедневно работают более 50 диспетчеров и свыше 2 тыс. водителей.

По данным ФК «Пульс», внедрение цифровых инструментов позволило снизить количество температурных инцидентов, повысить прозрачность логистических операций и улучшить показатели своевременности доставки. Все ключевые действия фиксируются в системе, что снижает нагрузку на диспетчерские службы и минимизирует влияние человеческого фактора.

