Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФК Пульс фармдистрибьютор
УПОМИНАНИЯ
ФК Пульс и организации, системы, технологии, персоны:
|Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 1
|Сантэнс Сервис 4 1
|Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 416 1
|Орлов Алексей 21 2
|Бондаренко Роман 2 2
|Баглей Дмитрий 2 1
|Wlodarczyk Christophe - Влодарчик Кристоф 1 1
|Лапшов Михаил 1 1
|Прохоров Александр 102 1
|Осипов Андрей 7 1
|Васильева Василина 2 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Ходжаев Александр 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.