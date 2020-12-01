Разделы

ФК Пульс фармдистрибьютор

ФК Пульс - фармдистрибьютор

УПОМИНАНИЯ


Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора 1
01.12.2020 Фармдистрибьютор «ФК Пульс» выбрал решение Nutanix 1
18.06.2020 «Сервье» завершила тестирование полного цикла системы маркировки и прослеживаемости 1
20.05.2014 Tegrus виртуализировал ИТ-инфраструктуру «ФК Пульс» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ФК Пульс и организации, системы, технологии, персоны:

KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 2
Nutanix 106 2
ЭТМ 12 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Dell EMC 5060 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Broadcom - VMware 2437 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 875 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 1
Сантэнс Сервис 4 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 416 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 737 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1248 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 342 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1347 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 1
Управляемость - Manageability 1862 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2571 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 1
Track & Trace системы 9 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 690 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 943 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 91 1
Nutanix HCI 6 1
Орлов Алексей 21 2
Бондаренко Роман 2 2
Баглей Дмитрий 2 1
Wlodarczyk Christophe - Влодарчик Кристоф 1 1
Лапшов Михаил 1 1
Прохоров Александр 102 1
Осипов Андрей 7 1
Васильева Василина 2 1
Орлова Татьяна 12 1
Ходжаев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 341 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

