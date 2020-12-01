Фармдистрибьютор «ФК Пульс» выбрал решение Nutanix

Nutanix объявила, что российский фармдистрибьютор «ФК Пульс» использует решения компании для развития своей ИТ-инфраструктуры. Услуги консалтинга и интеграции в проекте оказала компания KPBS – партнер Nutanix со статусом Cloud Champion. «ФК Пульс» остановила свой выбор на вычислительной платформе на базе Nutanix как наиболее производительном и гибком решении в плане масштабирования, обеспечивающем надежность и безопасность всех компонентов.

Ранее фармдистрибьютор использовал мощности собственного ЦОДа с традиционной трехуровневой архитектурой, а ряд нагрузок размещал на выделенной инфраструктуре российского хостинг-провайдера. Однако такое сочетание не отвечало потребностям стремительно развивающегося бизнеса: например, за последние 8 лет выручка компании выросла в 15 раз – до 221 млрд руб. Сегодня «ФК Пульс» имеет 14 региональных компаний и развивает услуги по модели внешнего логистического оператора (3pl) для крупнейших аптечных сетей, что требует сложной интеграции ИТ-систем и операционных процедур с партнерами.

В качестве возможных путей совершенствования платформы для ИТ-операций «ФК Пульс» рассматривал как варианты дальнейшего развития своего традиционного ЦОДа, так и возможность его замены и развертывания частного облака на основе гиперконвергентной инфраструктуры.

Директор по ИТ-безопасности «ФК Пульс» Роман Бондаренко отметил: «Мы рассматривали несколько альтернатив нашей ИТ-инфраструктуры. Среди них: основные поставщики вычислительных решений – HPE, Dell, IBM, различные гиперконвергентные решения. В итоге остановились на Nutanix, поскольку именно с этой компании фактически начался рынок HCI. Nutanix предлагает самый надежный продукт с гибкостью применения, простотой масштабирования, высоким уровнем сохранности данных и скоростью работы, которая нам необходима».

В ходе проекта специалисты партнера Nutanix – компании KPBS провели аудит инфраструктуры, пилотные испытания и тестирования решений на платформе Nutanix, затем на их основе выполнили индивидуальный подбор решений и конфигурации для промышленной эксплуатации. В результате под управлением Nutanix HCI работает 8 узлов класса High-End в конфигурации All Flash NVMe. KPBS обеспечила установку оборудования и ПО, обучение ИТ-команды «ФК Пульс», а также обеспечила консультации и поддержку при миграции приложений со старого оборудования и из инфраструктуры облачного провайдера. В дополнение, KPBS полностью поддерживает всю инфраструктуру Nutanix заказчика.

«Для такой динамично развивающейся компании как «Пульс» важно иметь гибкую платформу, которая могла бы адаптироваться под потребности бизнеса максимально быстро. С Nutanix упрощается управление инфраструктурой, что позволяет сконцентрироваться не на администрировании, а на развитии ИТ и компании», – сказал Алексей Орлов, руководитель направления Nutanix компании KPBS.

Руководитель направления по работе с партнерами Nutanix в России и СНГ Василина Васильева сказала: «Решения Nutanix отлично подходят для создания частного облака, когда компании предъявляют повышенные требования к производительности, надежности и безопасности среды для приложений и данных и по объективным причинам не хотят выносить их на внешние платформы, как это было в случае с «ФК Пульс». Именно Nutanix HCI как инфраструктура нового поколения позволяет им получить практически те же возможности производительности и масштабируемости при сохранении полного контроля».