Ходжаев Александр


УПОМИНАНИЯ


Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора 1
05.07.2021 KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Ходжаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ЭТМ 12 2
Nutanix 106 2
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 2
ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 342 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1617 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2743 1
HPE SimpliVity 32 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 129 1
Орлов Алексей 21 2
Бондаренко Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
