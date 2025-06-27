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Гринфилдс-Логистика Greenfields
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|OptiTeam Consulting перевел процессы планирования в «Гринфилдс-Логистика» на отечественную платформу Optimacros 1
Гринфилдс-Логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|Thoma Bravo - Anaplan 71 1
|Social Data Hub - SocialDataHub 20 1
|Optimacros - Оптимакрос 72 1
|Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 20 1
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