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Гринфилдс-Логистика Greenfields


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 OptiTeam Consulting перевел процессы планирования в «Гринфилдс-Логистика» на отечественную платформу Optimacros 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гринфилдс-Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

Thoma Bravo - Anaplan 71 1
Social Data Hub - SocialDataHub 20 1
Optimacros - Оптимакрос 72 1
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368521, в очереди разбора - 750674.
Создано именных указателей - 177692.
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