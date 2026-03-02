Navicon и «Адвантум» стали партнерами

Системный интегратор и разработчик Navicon объявил о заключении партнерского соглашения с «Адвантум», разработчиком ИТ-решений для управления транспортной логистикой. Благодаря партнерству заказчики обеих компаний смогут закрывать полный цикл задач логистического и ритейл-бизнеса — от операционного управления перевозками до стратегической аналитики и прогнозирования.

Компания «Адвантум» занимается автоматизацией ритейла и логистики более 25 лет, в том числе разработкой отраслевых решений в собственном ИТ-хабе. В портфолио вендора – проекты для крупнейших предприятий страны. Партнерство позволит объединить отраслевую экспертизу «Адвантум» с более чем 20-летним опытом Navicon в области управления данными.

Компании предложат рынку комплексное решение, которое сочетает возможности аналитического блока Data Insights от Navicon и цифровой платформы управления транспортной логистикой A.TMS от «Адвантум». С его помощью бизнес будет одновременно решать задачи операционной эффективности и стратегического управления: повышать утилизацию транспорта, снижать издержки, управлять SLA и принимать решения на основе предиктивной аналитики. Клиенты смогут перейти от простой автоматизации процессов к настоящему data-driven-управлению бизнесом с измеримым экономическим эффектом.

«Розничная торговля остается для нас стратегически важным направлением. Благодаря партнерству с «Адвантум» мы сможем предлагать заказчикам еще более широкий спектр услуг, – сказал Евгений Кузьмичев, директор по развитию направления Data Insights в Navicon. – Кроме того, мы высоко ценим профессиональный подход коллег к разработке и уверены, что наше сотрудничество откроет новые возможности для создания качественных отраслевых решений».

«На протяжении 25 лет мы целенаправленно развивали решения именно для транспортной логистики. При этом мы осознанно не расширяли продукт в сторону складов или ERP, а углублялись в управление перевозками, исполнение рейсов и работу с первичными телематическими данными. Сегодня это позволяет нам быть одним из ведущих игроков рынка транспортных ИТ-платформ. Наши решения используются крупнейшими компаниями ритейла, фармацевтики и промышленности и устойчиво работают в текущих реалиях, включая нестабильность навигационных сигналов и высокую нагрузку на логистические цепочки. Модуль планирования и маршрутизации A.TMS – одно из самых технологически сложных и быстроокупаемых направлений платформы. Уже сегодня решение дает измеримый финансовый эффект для клиентов. Партнерство с Navicon позволит объединить операционную глубину «Адвантум» и сильную data-экспертизу партнера в единое управленческое решение», — сказал Василий Панов, заместитель генерального директора, совладелец «Адвантум».

В ближайших планах Navicon и «Адвантум» – совместная работа над проектами для ритейла и дистрибьюторского сектора.