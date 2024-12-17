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Черных Евгений



17.12.2024 «Скаут» и Softline Venture Partners объединяют усилия для прорыва в цифровых транспортных решениях 1
13.12.2024 СКАУТ и венчурный фонд Softline Venture Partners создают СП в сфере цифровых транспортных решений 1
03.10.2024 Новая программа безопасного вождения снизила число ДТП в такси до 20%   1
15.04.2024 Резидент «Сколково» внедрил сервис оценки качества вождения в крупнейший таксопарк Москвы 1
11.09.2023 Евгений Черных, SERVITY: Оригинальность оборудования при «параллельном импорте» можно гарантировать 2
28.11.2016 «Сервити» создал СХД для Московского архитектурного института 1
27.09.2016 Тульская область получила новую систему хранения данных 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Черных Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Exodrive - Экзодрайв 5 4
Huawei 3933 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Сервити - Servity 5 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Ovision - Овижн 46 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
HPE Aruba Networks 88 1
Cisco Systems 5114 1
Dell EMC 5027 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 3
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ренессанс Страхование 160 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 377 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 298 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий 19 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
Жанайдаров Кирилл 2 1
Зарипова Ирина 5 1
Рыбин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Казахстан - Республика 5526 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 5 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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