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Новая программа безопасного вождения снизила число ДТП в такси до 20%  

«Ренессанс страхование» совместно с компанией Exodrive (портфельный проект Softline Venture Partners) реализовали программу страхования парков такси с использованием технологий искусственного интеллекта, телематики и BigData с целью снижения уровня аварийности. У первых автопарков-клиентов, внедривших решение, за время проведения пилота было отмечено снижение количества ДТП от 10% до 20%, сократилась средняя тяжесть повреждений автомобиля при ДТП, количество дней, проведенных в ремонте, уменьшилось на 25%.

Программа состоит из четырех блоков: скоринга, работы с мотивацией водителей, рекомендаций по управлению парком и BI-аналитики. При обучении нейросетей, задействованных в работе программы, используется накопленная статистика о профилях 32 млн водителей и 400 млрд км пробега.

«В разработке решения наша команда опиралась на успешный мировой опыт страховой телематики. Различного вида решения по скорингу водителей были и раньше на российском рынке, но на сегодняшний день наша модель демонстрирует отличную точность прогнозирования во всех пройденных пилотах и уже в новых рабочих проектах. Мы нацелены на масштабирование решения и формирование рынка страховой телематики в области транспорта. Но самое главное для нашей команды – то, что мы реально помогаем сделать дороги безопаснее, а бизнесу стать более эффективным.», - сказал генеральный директор компании Exodrive Евгений Черных.

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«Сегмент такси был выбран как наиболее аварийный и проблемный в части контроля водителей. При поддержке Общественного Совета по развитию такси были проведены пилотные проекты с крупнейшими парками страны. Одно из преимуществ, которое показала новая программа – кардинальное снижение рисков аварийности и частоты ДТП. Мы также планируем расширение использования технологии оценки качества вождения на другие сферы, включая грузоперевозки и корпоративный транспорт», - отметил вице-президент компании «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов.

«Безопасность пассажиров и водителей такси - один из главных приоритетов в отрасли. Радует, что страховые компании берут на себя инициативу и разрабатывают инновационные решения, которые помогают снизить аварийность. Надеюсь, что этот опыт будет подхвачен и другими участниками рынка, что позволит сделать поездки на такси еще более безопасными», - сказала Ирина Зарипова, председатель Общественного Совета по развитию такси.

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