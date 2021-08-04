Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Плотникова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


Искусственный интеллект 2021 1
04.08.2021 «Мегафон» запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
18.06.2021 Татьяна Плотникова -

Татьяна Плотникова, «МегаФон»: Искусственный интеллект повышает качество жизни людей

 

 1
01.07.2014 В Иране исчез экс-менеджер интегратора РДТЕХ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Плотникова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9587 5
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Oracle Corporation 6803 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 2
Naumen - Наумен 666 2
i-Free Just AI 38 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 2
Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
NetApp - Network Appliance 644 1
SAP SE 5383 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Dell EMC 5060 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Alibaba Group 443 1
Microsoft Corporation 25046 1
Huawei 4112 1
Lenovo Group 2324 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
SAS Institute 1014 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
Software AG 198 1
Tencent 170 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 77 1
OpenAI 312 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Google LLC 12082 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 40 1
ИИ-Технологии 171 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
УльтимаТек - Datana - Датана 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 198 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 19 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Связной ГК 1377 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1323 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 307 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 928 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 235 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 204 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 76 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1146 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Умные платформы 1812 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 943 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3015 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2268 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
Rakuten Viber 641 1
Baidu 288 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 134 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
Путин Владимир 3296 2
Кириченко Игорь 50 2
Петров Кирилл 34 2
Дмитриев Александр 47 2
Теплицкий Дмитрий 78 2
Тихонов Иван 5 2
Мишустин Михаил 710 1
Смирнов Михаил 70 1
Демидов Дмитрий 22 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 568 1
Захаров Андрей 37 1
Доронин Игорь 1 1
Тихонов Рустам 6 1
Крылов Анатолий 1 1
Крылов Максим 1 1
Попов Кирилл 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Армения - Республика 2352 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1025 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Нидерланды 3587 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Индия - Bharat 5607 1
Индийский океан - Ормузский пролив 21 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1592 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 2
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 92 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1239 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Visionary - Визионер - Визионерство 122 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 939 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 3
Gartner - Гартнер 3592 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще