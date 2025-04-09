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Попов Кирилл
Попов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9123 2
|УльтимаТек - Datana - Датана 29 1
|Связной ГК 1372 2
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
|Путин Владимир 3223 1
|Плотникова Татьяна 6 1
|Захаров Андрей 37 1
|Тихонов Рустам 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147104 3
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1061 1
|Грузия 1247 1
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