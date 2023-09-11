Россияне готовы вложить деньги во франшизы и стартапы, если можно начать с небольшой суммы

Каждый третий (28%) россиянин положительно относится к инвестициям в любые финансовые продукты или бизнесы. Больше трети (38%) к инвестициям относится нейтрально, но были бы не против попробовать. К такому выводу пришли аналитики международного стартапа Big Smile Coffee и агентства A2:Research. Компания провела исследование*, в котором изучила, в какой бизнес россияне хотели бы вложить деньги.

По результатам опроса, более 60% положительно относятся к инвестициям в стартапы с российскими корнями. 43% россиян хотели бы вложиться во франшизный бизнес, если не нужно будет заниматься операционной работой.

Международные стартапы с российскими корнями

61% опрошенных хотели бы инвестировать в международные стартапы с российскими корнями. При этом большинство из них также хотели бы начать с небольшой суммы. Более трети (40%) готовы вложить до 100 тыс. руб., 16% могли бы проинвестировать еще больше – до 500 тыс. руб. и 22% готовы рискнуть суммой свыше 500 тыс. руб. для поддержки российских стартапов. Почти столько же – 23% заявили о готовности инвестирования до 50 тыс. руб.

Топ-5 самых привлекательных направлений для инвестирования: ИТ-стартапы (26%); фудтех-стартапы и продовольственный рынок (21%); энергетика (16%); логистика (12%); финтех (7%) и сфера услуг (7%).

Невозможность быть уверенным в прибыли, необходимость инвестировать сразу большие суммы и недоверие к компаниям – основные факторы, которые останавливают россиян при инвестировании в российские стартапы на зарубежных рынках.

Управленческая франшиза

Опрос Big Smile Coffee показал, что в управленческую франшизу, при которой операционным управлением бизнесом занимается головная компания, готовы вложиться 43%.

Инвестировать до 500 тыс. руб. готов почти каждый второй (46%). До 1 млн руб. — еще 28%, до 5 млн руб. — 16%, вложить больше 5 млн руб. готовы 10%.

Самыми перспективными и доходными направлениями для инвестиционного франчайзинга россияне считают: кафе и рестораны (26%), кофейни (20%), салоны красоты (16%). Остальные выбрали бы автосервисы (14%), цветочные магазины (11%) и другие ниши.

*Опрос проводился в августе 2023 г.

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Big Smile Coffee – международный FoodTech стартап с фокусом на coffee-to-go рынке. Компания создает кофейни самообслуживания и предлагает возможность зарабатывать через инвестирование в компанию или управленческую франшизу. Проект получил оценку инвесторов в размере $10 млн. Рынки проекта – ОАЭ и Грузия. Основатель стартапа – Кирилл Попов.